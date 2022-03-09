有一篇文章，一直在流傳。最近又有人「佳作分享」。

那就是「〈啊！外省人〉（陳文茜）」。

很多外省人看到都非常感動，因為陳文茜一貫用她感性的浯言，這次為外省人講話。

但她其實講的基隆大屠殺，跟蔡英文一樣，只是形容的非常羅曼蒂克而已。

陳文茜先是說：「外省人難道到沒有權利在台灣活下去？……是誰在挑撥，請大家一定要用你的腦袋想一想。」

然後她說：「1949年3月7日，蔣介石派遣21師登陸基隆港口。依監察院楊亮功公布的二二八事件調查報告，艦隊才開到港口，便接獲情報「島內均亂民」。

艦長於是下令「見人就掃蕩。」1947的基隆港，沒有太美麗的走道，時間也非夕陽西下。風有點大、雨飄得細細，不知情的民眾在港灣散步著。機槍掃射初始，打出來的砲彈和太陽一樣亮，穿著拖鞋，老台式短褲的男女老少，只聽聞轟的一聲，倒躺於地，死了。

著名的二二八事件，就此開始了最高潮的國家暴力鎮壓。

沒有人知道，乘著軍艦開槍的士兵，如今在哪裡？

他還安在嗎？他的後代還住在台灣？

還是中國大陸的某個角落？

那艘軍艦，著著實實打出了台灣歷史中最重要的第一槍，從此之後的台灣史，悲情且仇恨地發展了50多年，至今未歇。

開槍的軍隊，沒有名、沒有姓，只有21師代號。凶手名字未知，本地人只能辨認他們是「外來省分的人」。

半個世紀以來，「凶手」被連結一個等同擴大數萬倍的符號：外省人。

……

外省人啊！外省人！原罪有多深？多少付出，才能償還當年歷史的錯誤？

多少前仆後繼，多少代，才能換取本省人終究的接納？」

我覺得陳文茜講的非常可笑。

這是歷史的錯誤，21師真有大屠殺嗎？3月8日號基隆已經戒嚴，碼頭還會「風有點大、雨飄得細細，……機槍掃射初始，打出來的砲彈和太陽一樣亮，轟的一聲，倒躺於地，死了。」嗎？

軍隊在戒嚴下的碼頭登岸，又不是諾曼第搶灘攻擊，為什麼要用國家暴力，向碼頭上談情說愛的男女開槍，打得像太陽一樣亮呢？

任顯群懷抱著女兒任治平。（翻攝自《這一生》）

省政府交通處長任顯群的女兒任治平，寫了《這一生：我的父親任顯群》一書，就寫到了當時基隆暴亂之可怕，暴徒之殘忍。

當時台北已經全部被暴徒所占據，任治平說：「爸爸不顧安危，僅帶著那名閩南籍司機當翻譯，前往被民眾占領的廣播電台去談判，對於過程的驚險與鎮定，頗為自得。

當天發生事情發生時，台北除了數百名憲兵和員警外，其實只有48名正規部隊的士兵。在3月2日到中山堂與台籍人士談判時，必須得手持白旗才能走過去。

爸爸後來一直保留著『處委會』發的臂章。

台航公司一條商船奉指令要從大陸載運身著便裝的兵員及物資來台（可能是12號），船上對台灣航線熟悉的二副竟然不願領航，理由是他從無線電裡聽到台灣發生戰爭了。我爸為取信這名二副，乾脆打電報給親親好婆，要奶媽抱著才8個月大的我上船保證台灣是安全的， 二副這才答應冒險來台──我小小年紀就被當作押船人了。

這件事讓我媽媽知道了，非常著急。她認為，我們一家在台灣已經非常危險，我這麼小，又何必送到台灣來！可是她也無可奈何。這條商船到了基隆港，但碼頭已經失控，船無法靠岸，爸安排媽帶著我和兩個哥哥坐車到基隆港務局長林則彬那裡，在他家院子以旗語與商船聯繫，安排晚上讓奶媽抱著我，和兩個勤務兵，以小船划到林則彬家的岸邊上岸。

媽媽說，沒想到還不到晚上就有亂民攻打他家，那時情勢緊張，林則彬要我媽換成工人的衣服，以防萬一。我想我還算命大，最後平安上了岸，並與爸媽團圓。

來台公務員的眷屬，包括我媽和兩個哥哥都搬到長官公署避難。媽後來回憶這段往事時，只說嚇死了，因為當時情況非常危機，連自身安全都受到危險。

媽跟我講，那時亂民會扔東西到長官公署的圍牆裡，他們這些太太想幫忙清理，於是自動到院子裡撿，有個布巾包的東西感覺上沉甸甸的，她打開一看，竟然是個小孩頭顱，已呈青紫色，她當即昏倒，其他人趕忙過來七手八腳的把她救醒，她覺得非常不好意思，想幫忙卻幫了倒忙，自己還得讓人救。

媽後來講起這段往事時候仍然感嘆：『我那時心想以後再也不要來這裡住了，沒想到下半生竟然就在台灣一直住下來。』

我原先名字是任小曼，但一直長不高，之後念小學了，個子和我的學業成績一樣，總是全班倒數，我認為是名字取的不好，你們有個『小』之故，要求給我改名。改什麼名好呢？爸說因為用船把我送到台灣之後，台灣就平靜了，所以把我的名字改為『治平』。」

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】