當前，烏克蘭戰事吃緊，前景撲朔迷離，美國、歐盟、聯合國都加緊了對俄羅斯制裁。不過，美國與北約也表示，他們無意出兵。最近幾天，針對戰事的膠著，美國還提出了要俄羅斯撤軍的條件。

戰場之外，美元大漲，石油、天然氣大漲，黃金大漲，歐元大跌。歐盟成員土耳其，出現離心離德現象，印度在涉烏問題上，三次投棄權票。俄烏戰事背景，讓人眼花繚亂，而美國在事態上追求最小成本，獲取最大收益的戰略、戰術操作，顯露無疑。

正是在這樣的「敏感時刻」，美國對台灣的「政治與戰略考慮」，再次顯得「重要」起來。3月1日，美國派遣一個由兩黨前國安、國防部門高級別官員組成的豪華使團，訪問台灣。拜會台灣行政部門、國防部門，國安部門，商談「中國大陸對台灣的軍事威脅」。川普政府時期的前國務卿蓬佩奧，受民進黨當局的「主動邀請」，也於3月2日至5日到台灣進行座談、拜訪、聚餐。俄烏戰事糾纏的背景下，美國高級別政客的紛至遝來，除了加強美台關係，激怒大陸這樣的老套數外，還有什麼居心？難道台灣與美國的戰略關係，還要「再升級」？本文從「拜登加戲，台灣尷尬」的角度，予以觀察。

一、拜登政府不斷「加戲」

俄烏衝突，風雲激蕩，戰爭的趨勢，地緣政治的影響，難以想像。美俄關係，儼然成為拜登政府在國際上放出的「大招」。呈現為拜登執政以來，在對外政策上不斷給自己「加戲」的視窗。

自阿富汗撤軍以來，拜登政府在國內支持度大幅下滑。目前民調處於40年來美國歷任總統的最低記錄。疫情、經濟、當選的合法性不被認可，社會分裂，內部矛盾尖銳，這些因素，使被稱為「兩條腿走路」，同時強化國內實力與積極領導西方聯盟的拜登主義，相形見絀。內外因素的夾擊，增加了今年11月民主黨中期選舉的不確定性。「放大招」，透過聯盟協作，激化美俄對抗，按住俄羅斯，成為拜登政府對外政策上給美國「加戲」的主要考慮。至少，這有利於將激烈的國際衝突，化為民主黨向選民提供他們對政府傾訴不滿、抑或表達選民對政府在國際上「維護民主與自由」，給予道義支持的機會。有可能使民主黨在應對中期選舉的「檢驗」時，「順利過關」。確保歐洲對美國的信任等，次之。

「加戲」，也包括顯示拜登政府有能力引領「民主與自由」，有能力對國際格局和世界經濟重組進行把控，實現以「美國回來了」為標誌的「美國夢」。核心是推進拜登政府宣稱的，以外交手段為主，以國際主義為旗號的美國「大戰略」。

如2021年2月4日，拜登在國會的就職演說就強調：「外交又回到了美國外交政策的中心。我們將修復與我們聯盟的關係，並再次與世界互動。拜登強調，在政策工具的選擇上，對我們而言，使用武力是最後的手段，而不是最先選擇。外交、發展經濟和治理，應成為美國外交政策的主要工具」。

這裡，拜登強調重視外交政策和聯盟關係，描繪的美國 「大戰略」，實際上是柯林頓政府時期，民主黨爭於天下的「全勝戰略」概念的延伸。柯林頓時期美國認為，在冷戰結束後的世界中，就美國的綜合國力而言，最大、最直接的威脅，短期內不會出現。美國不僅在全球沒有對手，而且有能力控制全球。美國確定的新戰略目標，是「必以全勝爭於天下」，要使美國成為人類歷史上「最後的、唯一的帝國」（參見柯林頓主義有關論述）。美國制定了詳細的戰略目標，第一步就是北約東擴。東擴的目的除了歐洲，還包括控制整個歐亞板塊。亞洲和中國也成為美國的目標。為實現「美國領導下的21世紀的到來」，為儘早實現「美國夢」，「全勝戰略」準備冒險。第一條指導原則，就是「忠於國際主義」。

其後的歷史進程顯示，美國的目標遭到挫敗。小布希政府時期，高調反恐下，美國軍事霸權在世界橫行無阻，歐洲被貶為「老歐洲」，俄羅斯三次申請加入北約，一概拒絕。小布希政府還在國務院設立了「重建和穩定協調員辦公室」，一派「新秩序」景象，結果以金融危機收尾。

歐巴馬政府時期，美國推出兩洋、兩約戰略（大西洋、太平洋，北約、亞洲小北約），提出重返亞太。小布希政府的「重建和穩定協調員辦公室」，被升格為「衝突和穩定行動司」。「國際主義」被改造為歐巴馬的特殊用語Smart power「(軟實力)。這一次同樣命途多舛。美國開始意識到「難以全勝」，但作為一面維護美國霸權的旗幟，干涉它國內政的利器，美國不可能放棄 「全勝戰略」。

居於此，川普政府時期，美國強化了對亞洲「小北約」的經營，將亞太戰略升級為印太戰略。拜登上台後，基本照單簽收，美國力量要覆蓋大西洋、太平洋，美國還要遏制中國，為此強化了美台關係，持分裂主義的民進黨成為美國加持的對象。釋放所謂台灣在可能在美國支持下，成為亞洲「小北約」準盟友等資訊，成為美國對台政策突出的特徵。台灣在軍事、政治、經濟方面，看起來似乎都與美國的印太戰略掛上了鉤， 民進黨當局一邊倒向美國，擺出聯美抗中的態勢。民進黨當局公開扮演起美國在西太平洋遏制中國大陸、「反制中國」的角色。兩岸關係，出現逆轉。

二、美國」戰略再保證「，台灣」作秀」還是「補缺」？

回到美國兩黨「豪華團」訪台。美國打出的旗號」是「對台灣的戰略再保證」，展開看，內容依然是那幾味藥——「一個中國政策」、《與台灣關係法》、「六項保證」，確保台灣增強自衛能力等。到目前為止，除了台灣媒體釋放出美方建議台灣實行徵兵制的資訊外，美台雙方對此次訪台內容，均三緘其口，諱莫如深。

輿論方面，有一種半遮半掩的說法：「拜登政府決定先派遣立場較為溫和的特使團訪台」，是為了「平衡更加激進的蓬佩奧訪問團的政治效應」。如何溫和？溫在何處？一筆帶過。此外，對彭佩奧訪台，台灣社會還出現一股「黃鼠狼給雞拜年」，「台灣不能夠成為戰爭跳板」的警覺。有民間團體喊出了「不歡迎戰爭販子」的口號。其他知名媒體人士，就彭佩奧來台用公款請客等，進行了鞭撻。對美國軍事冒險主義與台灣的牽連，卻鮮有提及。

合理的分析是，美國訪團此行，必然拋出一個誘惑。那就是美國在歐洲操弄俄烏局勢，在亞太則需要台灣配合美國的軍事冒險主義。美國需要展開「新一輪攻勢」時，美國有可能拋出誘惑，以「套牢」台灣。

政策可能之一，滿足民進黨的政治需求，同時對台灣的區域地位進行「再拔高」，讓台灣扮演為美國「全勝戰略」的「補缺」角色。如美國可效仿烏克蘭通過「制憲」加入北約的模式，與民進黨當局「探討」台灣「公投制憲」與台灣「安全」的關係。可透過美日關係，借民進黨之手，攪亂地區和平，配合美國「遏制中國」。在區域經濟上，美國可將台灣的身分定位於「民主台灣」，示意民進黨當局「重新南向」，參與美國對東南亞經濟合作的「塑造過程，與美國的地區經濟戰略，保持同步」，形成美台與RECP對峙的局面，形成所謂「台灣利益與美國區域利益的結合」。

一個例證值得注意。專門在台灣負責搜集情報的美國在台協會（AIT）主任莫建，在美國訪團抵達台灣之際就公開表示，他在為烏克蘭人民祈禱之餘，「自然會將台灣人民的憂慮，轉達國務院」。這是間接將台灣作為下一個烏克蘭「進行類比」。有暗示美國重新將台灣作為「軍事跳板」，挑釁和激怒大陸之意。

三、民進黨的尷尬

俄烏戰事，硝煙不斷，美國「豪華團訪台」，除了拜登政治生涯「加戲」的需要外，顯示美國對「全勝戰略」的追求，顯示美國在西太平洋對台灣控制能力的意圖，十分明顯。台灣無論「作秀」還是「補缺」，在美國對台灣立場並未出現任何實質性改變的前提下，民進黨當局處於尷尬的局面。在世界聚光燈下，民進黨對此次美國前高級官員的「訪問」，表現出某種「另類的低調」。這很少見。

尷尬之一，明知美國的「戰略再保證是假」，明知「豪華團」沒有提供什麼新的政策工具，還必須表示接受拜登政府的安排，台灣扮演作為美國「全勝戰略」補缺的角色，付出民進黨在兩岸關係上的空間將越來越小的代價。美國繼續保持對台灣安全的模糊戰略，美國不肯做出具體承諾，民進黨「失分」，一目了然。

尷尬之二，彰顯對外政策，進退失據。民進黨在立陶宛問題上，無論是贈送口罩、設立辦事處，還是近日對烏克蘭的捐款，在台灣對自身安全都不能定義的情況下，還企圖涉足東歐，成為笑話。美國在對台戰略模糊和對中國戰略清晰之間的刻意搖擺，將會起到激化島內關於台灣安全政爭的作用。

例如，2021年2月大陸《海警法》生效後，民進黨當局就與帛琉簽訂海巡協定，而帛琉與美國有國防合作計畫，台美之間有「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」。這樣，台灣、帛琉、美國之間就有了所謂三邊「安全體系」。問題在於，帛琉的國防權是交給美國行使的。去年美國駐帛琉大使隨同帛琉總統訪台，就是危及台灣「安全自主權」一例的「試演」。民進黨難道想再演一幕？。

尷尬之三，對台灣經濟發展方向，盲人摸象。現在台灣最重要的問題是發展經濟，解決民生。而台灣在區域經濟合作中，處於邊緣地位，六神無主。今年1月，RECP正式生效，區域內高達91%的關稅減免，台灣不能享受。兩岸經貿已經占台灣貿易的45%，大陸也宣佈ECFA延期一年，民進黨卻要推「兩岸互不隸屬」，親美抗中。

如今，拜登政府在經濟上也要「揮師東征」。美國宣佈，總統拜登將在3月與東南亞國家領導人召開峰會，在5月赴亞洲出席四方對話機制峰會。今年年內，拜登還將出席在東南亞國家舉行的一系列會議。從3月1日拜登在國會的演講看，已經將打壓中國，與恢復美國經濟的部署，緊密掛鉤，劃線站隊。民進黨如何接受美國對台灣進行的「區域拷問」？

尷尬之下，民進黨對美國的盤算，採取了「半推半就」的立場。蔡英文強調，台灣與烏克蘭有三大不同：其一，有台灣海峽作為天險，烏克蘭卻與俄羅斯接壤；其二、具有較烏克蘭更好的地緣政治地位與戰略優勢；其三、在全球供應鏈的重要地位非烏克蘭所能望其項背。請注意，美國常給民進黨「打氣」的「普世價值觀」，賴清德訪美時高姿態宣稱的「台灣民主國家定位」，都沒有提及。

國民黨內資深人士指出了民進黨當局尷尬的關鍵所在：國民黨執政時期，兩岸有軍事交流和危機緩衝機制，那時候台灣沒有安全憂患。現在，俄烏戰事從另一個側面顯示，美國對台灣的安全承諾顯得「更加脆弱」，更加不可靠。台灣下一步怎麼辦？兩岸關係還要不要？

美國還有多少機可乘？民進黨「親美抗中」，還有多少時日？如果搞「制憲」、搞「修憲」，接受安排，回應美國的「小北約，就是在政治上斷了民進黨自己的後路。這比「豪華團來訪，美國對台灣搞虛假的「戰略再保證」，更加危險！

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※