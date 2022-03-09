1950年代至2000年代，政府進行經濟改革、產業轉型，由以往的農業社會邁向輕工業製造，再走向高科技產業。時至今日，全球筆電超過七成由台商組裝，美國有超過八成的運算半導體需求來自台灣。但在產業過度集中的風險下，下一波台灣的機會又在哪裡呢？

從基本面言，我們認為戰略產業應和基礎建設產業區隔，因為兩者的需求強度不同。前者必須加碼投資，政府強力a輔助，以長期價值考量，拉大拉長戰局；後者則更重視「機會」、「短期」、「借力使力」。半導體產業非常明顯地，就是我們所謂的戰略產業。那麼，選擇戰略產業的標準為何？不妨由以下五點來思考：

第一，該產業是台灣的強項，外人很難取代，如晶圓代工；第二，產業具延續性，如半導體應用的延伸；第三，市場規模大，超過1兆美元；第四，成長性高，未來十年，年成長率5～10％；第五，善用產業優勢，而且此優勢產業的新應用市場，有機會一直被開發出來。

通常產業可以分為三種模式：其一，核心產業，可以延伸、捍衛、增加生產力和利潤貢獻；其二，成長產業，將已驗證的業務模式擴大規模、增加市場份額；其三，新興產業，驗證業務模式、論證可行性、能力和價值，拓展成長的商機。

而在半導體之後，若以每五年長出一新產業，那麼電動車就是成長產業，而太空產業則是新興產業，可依序盤點出來。

在半導體產業上，我們已有台積電、聯發科等護國神山，未來我們可樂觀的預期，在新興的應用，如AIoT、車用、元宇宙的世代，半導體市場在2030年前，一定會到達1兆美元的產值。而台灣半導體業者接下來應思考的是，如何布局全球，賺全世界新開出來晶圓廠的錢。

2020年的全球汽車產業約1.9兆美元，未來將成長至3.3兆美元的大產業，且絕大部份的成長來自於電動車，可以利用三種概念來探索台灣未來電動車的龐大商機：

一、從「汽車的智能製造」到「智能汽車的製造」：一個概念的轉化將可能是10倍的產值提升。二、軟體定義汽車（Software Define Vehicle；SDV）：電動汽車（EV）之於內燃機汽車（ICE），不只是版本升級的概念。電動車號稱第三台電腦，迭代的關鍵將不在於電機、電控與電池等三電硬體，而在於軟體及半導體為基礎的軔體。三、電動車的系統標準：目前的競爭者，皆以軟體概念驅動，如Tesla；以傳統製造驅動，如BMW等。但會不會有另類的競爭者，目前還沒有明顯領先的聯盟，值得拭目以待。

在1.9兆美元的汽車市場裡，台灣目前僅有220億美元，約占1％。以台灣在半導體上的優勢，如果爭取10％的市場，台灣汽車產業將從現在的220億美元成長超過10倍，達到3,300億美元的規模，更遑論在三電（電機、電控、電池）、軟體上的占有率。

至於太空產業的台灣機會在哪裡呢？根據美國銀行預估，最近兩年的複合年增率10.6％來計算，太空產業的營收將增長230％，從2019年約4,240億美元，增長到2030年約1.4兆美元。

台灣未來的太空產業，一定是低軌衛星，是資通訊產業、機械產業、半導體產業的集結。台灣欲逐步切入系統領域，必須有自己的衛星系統廠，用較低的成本來完成原本小型衛星（Small Satellite）的任務，並同時培養衛星發射能力，才有可能累積飛行實績、掌握核心關鍵技術。由此，我們提出兩項建議：

第一，自建太空發射基地：整體觀之，國內、國外的太空產業發展，「地面商機」可能是近30年最主要獲利來源。目前國家太空中心也選擇將我國第一個火箭發射場落腳於屏東旭海，在南台灣打造出V型的太空產業廊帶，利於太空產業發展，並且還可以藉由太空旅行的趨勢，帶動當地經濟的發展。

第二，形成太空產業的小聯盟：目前已有10家零組件台廠打入Starlink供應鏈，另外還有18家台廠也是低軌衛星供應商，建議可以聯合起來，凝聚一股力量打出台灣品牌，並在太空產業供應鏈中占領一席之地。

搭上世界未來趨勢（零碳排、太空旅行）、美國政策（美國製造、基建計畫、太空軍事規劃）、台灣政策方向等，合體凝結成一股推力，將台灣產業推到世界，未來台灣的護國神山就不只是台積電了，強大的電動車及太空產業供應鏈應有機會躍升全球要角之一。