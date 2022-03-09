春回大地溫暖人間，迎接春天到來，但全球情勢似乎充滿衝突和緊張，兩岸關係惡化不前等，都會讓台灣這個春天過的並不平靜。俄羅斯與烏克蘭戰爭持續交惡，筆者和幾位大陸鴿派涉台學者討論後分析，不管最後俄羅斯入侵烏克蘭，戰爭何去何從，美國將是最後得利者。

大陸涉台學者指出，其實烏克蘭在邊境演習時，對俄羅斯開出第一槍，導致俄羅斯只能被迫性地反擊，被動爆發這場戰爭，才會有初期不少俄國士兵以為是演習，在沒有準備下投入戰爭，死傷相對多數。目前得知俄羅斯已派出正規部隊迎戰，但為何小國烏克蘭會有勇氣宣戰，背後應當有美國這個老大哥相挺，不少質疑都朝向美方策畫這盤棋。

美國利益優先，一向是美方準則，雖然是俄烏開戰之際，美方趁勢在台灣發動「主導權」，日前由美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫訪問團成員，以及前美國國務卿蓬佩奧相繼赴台拜訪，他們都會晤蔡英文、賴清德、蘇貞昌、邱國正、吳釗燮等，釋出美國兩黨對台灣友好及其民主承諾的重要信息，表面是安台灣民心，實則是企圖挑撥美中台三方敏感神經。

從這場戰爭來看，大陸涉台學者憂心，深怕台海引戰，台灣會「不小心」開出第一槍，從二Ｏ一六年雄風三型反艦飛彈誤射漁船案例得知，台灣軍方螺絲釘不知道鎖緊沒，深怕一個誤按，引爆海峽兩岸戰爭，讓台灣陷入困境中，就跟烏克蘭一樣演習變成宣戰，所以台灣人還是要正視兩岸和平相處性。

雖然說小英執政讓兩岸關係急速冰凍，但中方也不放棄雙方對話可能性，他們也不寄望中國國民黨會重新拿回執政權，看好新北市長侯友宜的發展性，從不少民調顯示，賴清德是目前呼聲最高的領導者，但他自稱「務實台獨工作者」，就是阻礙兩岸對話的大石頭。

蔡英文其實也不喜歡賴清德，在於曾經在總統黨內初選結下樑子，小英找回前副總統陳建仁入黨當活棋，以及默默地支持桃園市長鄭文燦，就是在抵抗賴清德勢力反撲。大陸涉台學者說，「我們還是希望可以在台灣找一些政黨人士對話，鄭市長、侯市長都是不錯溝通人選。」

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