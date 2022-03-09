NCC最新統計顯示，國內有線電視收視戶持續下滑。現有收視戶474萬，與2021年相比，流失了近13萬收視戶，較2017年高峰期的524.77萬，則整整少了50萬戶。

有線電視系統業者分析認為，因是OTT影音服務崛起，整合節目內容較受到消費者喜愛，再加上非法電視盒猖獗，導致有線電視收視戶逐年下滑。也有系統業者抱怨，頻道商不是繼續播放陳年老片，就是重播OTT業者播過的舊片，難怪用戶紛紛出走，收視戶持續下滑。

事實上，若不是NCC助陣，禁止大陸地區的OTT影音服務業者「登台」，若不是許多有線電視的收視戶惰性太強，若不是許多年長的收視戶不習慣新興的網路視頻服務，若不是NCC長期「凍結」有線電視的收視月費，若不是NCC長期管制系統業者和頻道業者的訂價政策，若不是NCC將黑手伸進系統定頻政策，有線電視收視戶早就跑光光了!

一個甚麼都要管的NCC，注定要窒息台灣有線電視系統、網路以及影音視頻產業的發展!

有線電視系統業者別怪他人，要怪，就怪自己貪小便宜，引進一大堆爛到家、爛到爆的頻道!要怪，就怪自己沒有衝決網羅的勇氣，沒有和主管機關據理力爭的膽識，更要怪自己巴結執政當局、俯首聽命政客的壞習慣!

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