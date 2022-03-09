美國《華盛頓郵報》、CNN等媒體報導，俄羅斯終究會佔領烏克蘭，因此，歐美國家已開始擬定建立烏克蘭流亡政府的計畫。據悉，歐美擬在波蘭建立烏克蘭的流亡政府，以便就近指揮烏克蘭境內的游擊隊抗擊俄軍。

俄烏戰事方酣，歐美各國口稱經濟制裁，不願派兵軍援，如今還傳出早有協助烏克蘭建立流亡政府之議，這不是意味著放棄烏克蘭嗎?不是加速烏克蘭失敗主義的蔓延嗎?烏克蘭真要淪陷，主持流亡政府的，絕不會是籍籍無名之輩，而是親西方的烏克蘭既得利益者!流亡政府結合外國勢力，遙遙指揮境內殘存游擊隊，即使復國無望，死的是游擊隊裡的他人子弟，流亡政府的政客，終其一身，衣食無缺，安全無虞。

以烏克蘭為鏡，台海真要有事，美國及其盟友是否也會超前規劃、協助台灣建立流亡政府呢?台灣的流亡政府將建立在何處?東京、華府?又由誰來主持呢?國是糜爛，理應究責的老年政客，流亡海外，年輕的下一代，執干戈以衛社稷，戰死沙場，或身陷淪陷區，台灣哪裡還有再起的機會?

前兩天，入籍新加坡的聯電董事長曹興誠批評期盼美國派兵協防台灣是很丟臉的事，遭網友譏評兒子是美國籍的質疑。曹興誠回擊說，「兩個兒子都是中華民國籍，台灣有事，他們都會回來剿共。」

曹興誠大謬矣!真正愛台灣，年長者應以身作則，返台捍衛國土，讓年輕一輩留守海外，以圖再起。同樣的，蔡英文、蘇貞昌以及民進黨諸君，年屆耳順者，都應慷慨從軍，誓死留守台灣，而讓年輕人盡速出國，移居異鄉，傳承台灣價值與民主薪火!

畢竟，枯樹難逢春!留得青山在，不怕將來沒柴燒!

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