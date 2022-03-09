造成中南部549萬戶停電的303大停電事件後，台電董座、老總辭職負責，有專家直指星星之火固然須究責，何以燎原之因無人問？最新發展是媒體人趙少康追問蔡總統6年前是哪些專家評估「2025非核家園」可行？不過趙先生記錯了，蔡總統上他中廣節目訪談「2025非核家園」是早在2012競選總統的政見，10年來這個政見面臨屢屢跳電的質疑。

高雄興達電廠人禍是星星之火，龍崎變電所沒有發揮防護機制、防呆機制才是造成中南部大停電燎原之勢，可是民進黨政府依舊是頭痛醫頭、腳痛醫腳，遇到複雜的結構性問題，找個代罪羔羊便是了，誰管下次再發生時哪個倒楣鬼遭殃。

20年前陳水扁前總統的「非核家園」政見，和10年前蔡英文總統的「2025非核家園」，國際情勢變化之大何以道里計，國際油價、天然氣價格暴漲，國際氣候峰會2050碳排淨零壓力山大，最近俄烏戰爭，能源再漲一波，德國因北溪二號天然氣管線斷供，驕傲的廢核、廢煤、使用再生能源主張，已功虧一簣。陳水扁敢批經濟部長王美花下台，那麼「2025非核家園」不值得檢討修正嗎？推遲「2035非核家園」、「2045」不行嗎？逼死台電也不能政見跳票的理由何在？

不過台灣人民和產業界不可能接受這種無可救藥的停電變數繼續發生，工商界8位理事長才剛晉見蔡英文總統，蔡總統保證「穩定供電的同時，繼續減碳、降空汙，跟上全球2050淨零的腳步」講得頭頭是道，分明就是對於「台灣缺不缺電」睜眼說瞎話，如果核四重啟這麼專業的問題經濟部長王美花都可以舉辦公投辯論，王美花何不就理工男認為簡單的「台灣缺不缺電」問題，和產業界再次辯論？

高雄市長陳其邁賣力招商，台積電新廠全都落腳高雄，興達電廠一再出包，最該擔心的就是陳其邁和台積電。前陣子台積電開了徵才「政治學博士」職缺，以便準確評估半導體產業複雜的國際關係風險，台灣這麼不靠譜的供電風險，台積電不該徵才供電專家嗎？

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