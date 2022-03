去(2021)年底,一篇名為《Strategists admit West is goading China into war》(戰略專家承認:西方世界正讓中國捲入戰爭)的國際情勢專論,首先登上「FRIDAYEVERYDAY」新聞平台。其後,再於同年12月1日,由前澳洲駐日大使約翰·梅納杜(John Menadue)創辦的公共政策期刊「Pearls and Irritations - John Menadue’s Public Policy Journal」,全文發佈上網。

與現正猛烈交火的「俄烏之戰」相較,《戰略專家承認:西方世界正讓中國捲入戰爭》一文裡評論研析的若干內容,似確僅需將「中國」,置換為「俄國」,即可讓文句充份躍然紙上,且可讓人既殘酷又活生生地看清:原來,評論研析的並不是一則寓言,而是奪人性命、毀人家國的殺戮進行式。

俄羅斯總統普丁(Vladímir V. Pútin)於上(2)月1日在與匈牙利總理奧班(Viktor Orban)會面後的國際記者會上指出:美國的目的之一,是要把烏克蘭納入北約,如此一來,就能在烏克蘭部署防禦性武器,以及鼓勵烏克蘭民族主義者,藉由武力奪回克里米亞,「導致我們捲入軍事衝突」!當時普丁嚴肅論及:「想像一下,在烏克蘭成為北約成員之後,設若展開一場奪回克里米亞的軍事行動,屆時,我們是要和整個北約開戰嗎?是否有人思考過這個問題?」

由此,反觀《戰略專家承認:西方世界正讓中國捲入戰爭》一文中所寫:「美國軍事專家認為,讓台灣發生戰爭是可行的。因為,亞洲成為世界經濟中心的趨向,顯已勢不可擋!」;「軍事戰略專家指出:美國正與澳洲和英國緊密合作,以迫使中國對台發動有限戰爭。美國為首的西方世界持續不斷地戳弄中國這個巨大的發展中國家。他們的目的是逼使中國對台射出第一顆子彈,然後,再透過強勢傳媒,將中國描繪成「全球必須起身聯合對抗的惡霸!」;「為達戰略目的,美國現正呼朋引伴,此就像伊拉克戰爭2.0中的「自願聯盟」一樣,美國正準備引爆另一場災難」!

看看「俄烏之戰」,想想烏克蘭的遍地焦土,完全沒有陸路與外界接壤、孤島一個的台灣,今日政府自以為握到的,究竟是持著火炬的自由女神?還是「撒旦之手」!

