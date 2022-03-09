去（2021）年底，一篇名為《Strategists admit West is goading China into war》（戰略專家承認：西方世界正讓中國捲入戰爭）的國際情勢專論，首先登上「FRIDAYEVERYDAY」新聞平台。其後，再於同年12月1日，由前澳洲駐日大使約翰·梅納杜（John Menadue）創辦的公共政策期刊「Pearls and Irritations - John Menadue’s Public Policy Journal」，全文發佈上網。

與現正猛烈交火的「俄烏之戰」相較，《戰略專家承認：西方世界正讓中國捲入戰爭》一文裡評論研析的若干內容，似確僅需將「中國」，置換為「俄國」，即可讓文句充份躍然紙上，且可讓人既殘酷又活生生地看清：原來，評論研析的並不是一則寓言，而是奪人性命、毀人家國的殺戮進行式。

俄羅斯總統普丁（Vladímir V. Pútin）於上（2）月1日在與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）會面後的國際記者會上指出：美國的目的之一，是要把烏克蘭納入北約，如此一來，就能在烏克蘭部署防禦性武器，以及鼓勵烏克蘭民族主義者，藉由武力奪回克里米亞，「導致我們捲入軍事衝突」！當時普丁嚴肅論及：「想像一下，在烏克蘭成為北約成員之後，設若展開一場奪回克里米亞的軍事行動，屆時，我們是要和整個北約開戰嗎？是否有人思考過這個問題？」

由此，反觀《戰略專家承認：西方世界正讓中國捲入戰爭》一文中所寫：「美國軍事專家認為，讓台灣發生戰爭是可行的。因為，亞洲成為世界經濟中心的趨向，顯已勢不可擋！」；「軍事戰略專家指出：美國正與澳洲和英國緊密合作，以迫使中國對台發動有限戰爭。美國為首的西方世界持續不斷地戳弄中國這個巨大的發展中國家。他們的目的是逼使中國對台射出第一顆子彈，然後，再透過強勢傳媒，將中國描繪成「全球必須起身聯合對抗的惡霸！」；「為達戰略目的，美國現正呼朋引伴，此就像伊拉克戰爭2.0中的「自願聯盟」一樣，美國正準備引爆另一場災難」！

看看「俄烏之戰」，想想烏克蘭的遍地焦土，完全沒有陸路與外界接壤、孤島一個的台灣，今日政府自以為握到的，究竟是持著火炬的自由女神？還是「撒旦之手」！

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