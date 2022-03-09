長期以來，獨派愛吹一個「美國會出兵救援台灣」的大泡泡，要台灣人民不用怕，勇敢說出台灣獨立！聯電榮譽董事長曹興誠打臉這種嘴砲台獨，台獨不能靠美國，要流就流台灣人自己的血！

類似的話王丹也說過，「台獨不願流血就是嘴砲」，但是獨派始終不願面對，就連所謂「台獨金孫」賴清德，今天也說「中國敢打台灣，恐怕不會是一對一的局面，而會是一對多國」。

金孫，醒醒好嗎，聽聽曹興誠的話，你以為會有別國幫台灣打中國大陸嗎？ 還有更糟的，如果中共占領台灣，那麼經濟制裁中共就是制裁台灣，制裁台積電；台積電將從「護台神山」變成「護共神山」，這點獨派有想過嗎？

曹興誠說對了，要跟中共打仗，要流台灣人自己的血；但現代戰爭，「百萬精兵」其實沒什麼意義，真的要打，就要像車臣，三人一組為單位，在城市裡打遊擊戰，狙擊共軍；就要像阿富汗，用人肉炸彈攻擊共軍，讓共軍只能在殺死平民和被平民殺死中作選擇。

但無論如何，一旦進入「百萬精兵」的階段，台灣就會如同車臣、阿富汗，乃至於現在的烏克蘭，變成一片廢墟，這才是獨派的嘴砲應該考慮再三的。

自己不流血，坐在冷氣房裡就要國軍「戰到一兵一卒」，這種「詛咒乎別人死」的獨派，先去曹興誠面前下跪認錯吧。

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