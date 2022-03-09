台灣司法的「實質廢死」，最近因幾起重大案件的免死改判，以及受害人家屬的抗議，再度受到質疑。而在此，先不說司法界那「好人」我自當之的態度，即便反「廢死」者，訴求重點亦往往只放在「台灣尚未廢除死刑，依法就應執行」之上。

台灣尚未廢除死刑，是個對現況的真實陳述，但以此作訴求，背後還牽涉到死刑存廢的論理背景，不少人或隱或顯就表達了「台灣還沒在此達成共識」、「台灣還沒進步到廢死階段」所以還須判死的意思，但這樣說，其實已經氣餒了。

台灣為什麼必須往這方面達成共識？要談共識，現在最大的共識就是維持死刑；而說台灣還沒「進步」到廢死階段，那請問，進步是誰來定義的？

就此，我們從聯合國最近一次的表決說起吧！

2021年聯合國人權理事會就英、法、德、澳、以色列、西班牙、比利時提出的「死刑問題決議草案」進行表決，雖然以29對12的票數通過草案，但提案與贊成者絕大多數是歐洲國家，反對者則包含中國、日本、印度這三大東亞國家，形成了鮮明的「東西對抗」。

這東西對抗無關政治，幾年來，中印關係不佳，中日亦緊張，但在這問題上態度卻一致，凸顯的正是東西文化觀念的不同。

文化觀念，除了會造成文明立即而毀滅性的損害者外，一般很難有絕對的「客觀標準」來說其好壞，而歐洲以「廢死」觀念強加於人，以其為文明進步的「客觀」指標，反映的，正是歐洲中心主義的一種心態。

歐洲中心主義起自十八世紀，當時歐洲以文化進化論作為自己殖民的立論依據，認為歐洲文明是人類文明的巔峰，一個文化如果「能」進化，無論是思想或制度，最後都會進化到歐洲的樣態；而為什麼說「如果能」，是因為許多野蠻人，包含東方的中國與印度就不具備這種條件。

這樣的進化論使歐洲殖民有了「讓野蠻人脫離野蠻」的道德依據，於是所到之處，不說因掠奪而來的殺戮，即便是「文明的施予」，也就以摧毀他們眼中的「野蠻文化」為前提。

而對這種作為的反省，首先出現在人類學界，因為作異文化的長期田野觀察，漸漸了解歐洲人眼中許多野蠻的「奇風異俗」，放在原生的文化脈絡裡，正有它厚實的「理之必然」。但在歐洲，這始終是少數人的聲音。

對歐洲中心主義大規模的批判，得依賴後殖民主義思潮的興起，它不僅反思殖民主義，還特別強調文化、知識領域內對西方中心主義的批判，但雖如此，幾百年強勢殖民所扎下的優越感，又豈能在短時間內翻轉，所以，西方現在仍處處可以看到歐洲中心主義的影子。

以「廢死」為進步，將之定性為人權議題正是其中的一端，歐盟「基本權利憲章」中明訂「廢死」，更對與其往來者也如此要求，映現的正是歐洲那「如我者，才是文明」的姿態。以此，你才能了解，生命重要的價值原不只一端，世上該補全的缺漏又所在多有，但法國輪值2022年歐盟主席，馬克宏卻以「廢死」做為他主要推動工作的文化背景。

台灣談「廢死」，需要反觀殖民主義歐洲中心論對我們價值論斷的巨大影響，如此，才能徹底擺脫「台灣還沒有進步到可以廢除死刑」這種進化論的陳述，談反廢死，也才有自己主體的立場。

最後，說下這29比12的表決，贊成的29票如果從大文明的分類來看，是同屬一文明的歐洲與拉美，反對的12票中，中印就代表著世界的兩大文明，而中印日三國占全球人口比則近38%，從文化屬性與人口數量看，贊成「廢死」者其實都屬少數。而美國因川普退出人權理事會，並不在表決之列，她有31個州與聯邦政府以及軍隊都還維持死刑。

所以說，廢不廢死，哪關進步！哪關文明與否！（作者為文化學者）