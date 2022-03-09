前花東防衛司令部參謀長韓豫平少將，於民國104年經法院以挪用加菜金2880元於接待家屬，遭「貪污罪」起訴，宣判四年六個月徒刑，褫套公權四年，三審定獄在案。7日退伍軍人及眷屬，前往法務部抗議判決不公並遞交陳情書，爭取合理審判申訴機會。（陳俊吉攝）

近有一司法案件引發社會議論，係因陸軍花東防衛指揮部少將前參謀長韓豫平因演習加菜金2880元核銷爭議，竟遭最高法院依貪汙罪判韓有期徒刑4年6月定讞。觀其案情，僅因2880元落得身陷囹圄，退休俸亦無法領取，實有可憫之處，連勢如水火的藍綠兩黨，不約而同均對此事有所「共識」，認為刑度太苛有違比例原則，籲請檢察總長提起非常上訴，盼事有轉圜空間。

再多的司法見解在三審定讞後誠屬「狗吠火車」，即使韓少將本人已就加菜金事實認定上的錯誤欲尋求「再審」；另也有國民黨籍立委向法務部長陳情應請檢察總長提起非常上訴予以救濟機會。然而，不論是再審或是非常上訴，就已判決確定的案子再次審核翻案機會幾近渺茫，相關司法救濟工具實難為韓將軍申屈有所解套。

此事論法韓將軍或難認完全無罪，故才有刑度太苛、比例原則等默認有罪認定之思維。但就論理而言，國軍部隊在核銷加菜金時，按「國防部暨所屬機關部隊加菜金處理作業規定」即授權單位主官依「加菜金規定」辦理，其立法原意宜理解為讓部隊主官在運用加菜金作為「節慶活動、演習、訓練及各級長官視導時機」支用時作為依據，讓主官有較為彈性使用項目亦無不可，如該規定曾在支用範圍加列:其他依主官視情況認有必要支用等字眼，或許韓將軍就能免於其咎。

總之，該案或許應從「法律問題」升格為「政治問題」，尋求政治解決方為上策。而政治解決不外乎總統特赦與修法將加菜金除罪化。前者依《赦免法》第三條規定:受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。倘蔡總統願依情節特殊之例外規定，使之韓得以其罪刑之宣告為無效，則不僅免受牢獄之災，退休俸亦可保住。然而，與韓案情節類似在國軍部隊中的「未爆彈」，恐怕是多不勝數，如總統此次特赦，料想往後尋求特赦的案件之多，實非善策。

或許應由立法院在不分藍綠的「共識」下，援以往「會計法增訂第九十九條之一條文」：「中華民國九十五年十二月三十一日以前，各機關支用之特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰」。—即特別費除罪化一例，透過修法朔及既往的效力，將加菜金此種軍中文化造成的「歷史共業」加以解套。如此，除了救了韓將軍一把，也免去總統不斷特赦的困擾，讓國軍各部隊長官承辦等人，不再為韓將軍的司法案件而惶惶不可終日，甚至動搖軍心。

時值俄烏戰爭國際動盪，國家正是用人之際，宜讓國軍無後顧之憂全心衛國，立委諸公亦為功德一件。（作者為自由撰稿者）

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