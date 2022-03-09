烏克蘭戰爭驚醒一部分台灣民眾，那些口口聲聲「與烏克蘭一起」的北約國家政要，槍聲未響就先表態不會出兵作戰，俄羅斯入侵後更是閃躲一邊，只操作經濟與金融制裁，武器則完全不操作，連將烏克蘭畫為禁航區也敬謝不敏。台灣人看在眼裡，有人以台灣戰略遠遠高過烏克蘭為論據，確信共軍如果犯台，美國一定馳援。多數人則研判，中共看穿西方國家怯戰，武統的步調此後會加快，台灣必須嚴陣以待。無論如何看待台灣與烏克蘭之間命運異同的問題，都仍沉在和平的想望中，對於台灣被武統的可能性，多既不願意也不相信。

烏克蘭在戰爭爆發前，其人民同樣不相信也不願意會戰禍臨身，大家還活在加入北約的美夢中，還在「去俄化」道路上踏步前進。然而，現實是殘酷的，槍砲聲一響，大夥才被喚醒，但一切已經太遲了。

台灣民眾當然無法承受武統之苦，但看看烏克蘭的慘狀，難道不該想想和統是否已經走到盡頭？如果和統的班車已經過站，未來還能搭上嗎？綠營一些人士近期積極營造台灣誓將頑抗中國侵略的政治氛圍，莫非就是拒統謀獨路線堅決走到底的樣態，既然勇敢的台灣人必然誓死對抗，且有美國軍事力挺，則何須擔憂武統？

台灣人多期盼維持現狀，對於中共的一國兩制下的統一，既不能接受也沒有興趣。由於排斥統一，所以對岸的和平統一計畫迄無寸展；既然不願統一，所以統一的方式無論是和統、武統還是智統，一概敬謝不敏。如果中共確信和統已然了無希望，難道還會癡癡地等台灣民眾回心轉意之後再水到渠成嗎？還是改採武統或智統的方式以遏阻台灣繼續「倚美謀獨」和美國「以台制中」？

中共絕對不會放棄統一目標。國務院總理李克強日前在人大工作報告中依然強調「和平統一」與「反對台獨與外部勢力干涉」，指出兩者是一種對立的觀念，也就是要和平就要選擇統一，否則和平就免談。問題就是多數既要和平又不要統一，甚至有民調顯示過半台灣青壯代相信即使獨立也能保住和平。這究竟是現實可行還是癡人說夢？

在兩國強弱有別的政治實體之間，強勢一方堅持統一，除非弱勢一方自願接受，否則和平與統一是相悖相剋的。強勢者和平不離口，但也促統武器不離手，待時機成熟或是忍無可忍時，就會將和平丟進垃圾桶。中間或許會有辯證階段，試圖以武力逼談、逼降、逼統，在統一目標達成後恢復和平。所謂「智統」，就是以武逼統的包裝，同時採取「超限戰」的多元性、總體性手段，以期以更快的速度、更低的代價完成政治目標。

這是對岸必然設想的成功方程式。有什麼機制可以阻卻北京「智統」台灣？政府、主要政黨與民意反對統一，固然可構築抵禦的心防，並且消弭所有接受和談與確保和平的政治作為，則是否將更讓陸方感到和統絕望而興起以武逼統之路？美國強力保證護台的承諾，對台軍售有求必應，並在印太地區構建「小北約」，究竟將使北京懼於開戰還是促其加快時程、加大力道進逼台灣？

從北京視角看，台灣民意的趨向、政府的作為、政黨的對策和美國的操弄加總起來，和統的希望似已遠飄，難有實現的現實條件。和統還是要不停地說，但就是呼籲而已，實際上只能另謀他途。