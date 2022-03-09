民進黨執政兩岸交流冰凍，蔡英文總統高喊的新南向政策，逼得私立大學院校一窩蜂到東南亞招生，撈不到生源的科大，甚至遠赴非洲烏干達招生，操作一不當，學校幾乎淪為人口販運共犯，弊端源由就是陸生來不了，重新開放陸生來台刻不容緩。

台灣普設大學，少子化卻一年比一年嚴重，開放陸生來台政策早在陳水扁執政時就不斷被提出。2010年國民黨馬英九執政時，立法院終於通過《陸生三法》，開啟兩岸高等教育交流里程碑，許多搖搖欲墜的私立大學院校，有了陸生來源，終於擺脫招生危機。

蔡英文總統上台後，外交經貿政策跟著美國走，在反中仇中思維下，新南向政策成了經貿合作、人才交流指標，教育部亦步亦趨大力推動「新南向產學合作國際專班」。於是從2017年迄今，全國各科技大學已有1萬多名的新南向外籍生。「上有政策、下有對策」，部分大學遊走法律邊緣，委託仲介業者尋找生源。

一些私立大學打著新南向大旗，創辦各式各樣產學合作僑生專班，招攬東南亞外籍生，但很多學生來台後發現不符預期而休退學，已成為另類教育問題。至於以南向名義來台就學、實則賣淫甚至從事暴力討債者時有所聞，不但讓台灣高教蒙塵，也衍生治安疑慮。

兩岸同宗同源，開放陸生來台對私立大學院校是最有利的生源，對政府而言不僅可以為台灣賺取外匯，兩岸年輕學子交流增進了解，更可以穩定兩岸關係，一舉數得。如今疫情趨緩，蔡政府應拋出善意，恢復陸生及大陸觀光客自由行，相信中國大陸也樂於重新開放陸生來台。