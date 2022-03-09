這一場原由俄羅斯普丁起念要教訓烏克蘭並警告北約，卻被美國將計就計，慫恿並裹脅歐盟起鬨捲入的俄烏之戰，迄今已進行了將近半個月，戰況呈現膠著。

在初級階段，除美國坐收漁利之外，俄、烏、歐均已付出相當代價。俄國出動大軍近20萬，除卻傷亡，每日燒錢無數，目前還面臨著西方國家對烏國各種方式的支援，如再拖延時日未見戰果，則普丁不僅威望受損，甚至連國內政治地位都會動搖。至於烏、歐，明顯已成兩大輸家。烏克蘭不僅加入北約無望，海、空軍實力大損，經濟嚴重受創，百姓逃亡已超過百萬，更大的挫折是原本寄望甚殷的美、歐各國，除略提供一些金援與軍火外，竟無一國公開現身力挺。歐洲則形同啞巴吃黃連，不僅北溪2號天然氣工程被美國攪黃，資金流失，歐元大貶，還被迫與巨鄰俄國對立，在地緣戰略上處於險境。俄烏之戰如再持續，俄、烏、歐三輸之局也就難以停損，是到了必須叫停的時候了。

外交博弈其實早已展開，俄、烏雙方藉白俄羅斯之地已進行多輪會談，主要國家之間的元首及外長也頻頻接觸或電話連線，但都不起什麼作用，戰爭仍在持續進行。原因有二：其一是俄、烏雙方條件差距過大，俄方要求烏國去軍事化、去納粹化，承認克里米亞屬俄，宣布為中立國，不加入北約；烏方均未接受，但卻要求俄方全面撤軍。幾輪談判唯一的成果是建立人道走廊，意思是讓百姓離開，繼續開打。其次，這樣南轅北轍的差距如要拉近縮小磨合，必須得仰賴第三者，這個第三者必須同時得到俄、烏雙方信任，立場中立客觀，還要有份量。

要滿足這些條件顯然不很容易。首先，美國及歐洲一眾尤其是北約國家被排除在外，因難獲俄羅斯信任。日前以色列總理班奈特前往莫斯科，與普丁會晤討論烏克蘭問題，班奈特隨後還與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，各方關注班奈特能否成功斡旋，令俄烏停戰。但普丁一句話就說明了班奈特的斡旋不易成功，普丁警告班奈特不要向烏克蘭提供任何以色列武器和技術；很明顯，以色列的地位與立場難以取得俄方信任。美、歐、以色列之外，或許還有一些有意願但條件未必具備的國家，如土耳其、芬蘭或印度等，就不必談了。

環顧全球，唯一具備條件的也許只有中國。中國作為一個大國，份量夠；與俄、烏雙方關係較好，能同時獲得雙方信任；至今在這次俄烏之戰中，立場保持客觀中立。中國會否作為一個斡旋者，關鍵不在條件，而是在意願。進一步看，中國有沒有意願又取決於中國有沒有好處；至於好處從何而來，具體為何，前者很清楚，不外來自俄、烏及歐洲三方，至於具體如何，則是這幾方與中國的接觸商量而定。中國會不會出手，何時出手，如何出手，因此就有一個脈絡跡象可循了。（作者為鳳凰衛視資深評論員）