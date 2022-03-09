俄羅斯塔斯社7日公布一份對該國不友善國家與地區的名單，台灣赫然在榜單之上。對此，蔡英文政府高層官員卻無不沾沾自喜，引以為傲，卻不知後果可能比想像還要嚴重，甚至可能影響我國的國家安全，對於這無知卻又愛說大話的政府，令人啼笑皆非。

塔斯社是俄羅斯的官方通訊社，自有其一定權威。這次該社將台灣列為不友善的地區，自然和蔡英文總統日前大聲譴責俄羅斯入侵烏克蘭以及高調制裁俄國的狂言有關。立法院長游錫堃表示，台灣名列其中正突顯我國所作所為是民主國家應有之舉；行政院長蘇貞昌甚至認為俄羅斯將台灣列為國家正是一種「肯定」，並說為此付出代價也是一種「承擔」；不少綠營立委認為俄羅斯此舉不啻認證兩岸是「一邊一國，互不隸屬」。殊不知，塔斯社聲明早就認定台灣是中國的一部分，綠營立委自唱自嗨，適足以突顯自己的不識之無。

歐盟國家、英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭敢於大聲譴責俄羅斯，並不斷升高制裁，因為他們不是北約盟國，就是「五眼聯盟」成員，有美國做為靠山。

儘管德國既是美國的北約盟國，也是歐盟成員，但在制裁俄羅斯方面仍然小心翼翼，唯恐損及國家利益。德國雖對俄國天然氣採取禁運政策，仍繼續進口俄羅斯的石油，以免影響國內的能源結構。英國不僅與美國具有特殊關係，更是「澳英美聯盟」的重要成員；儘管英國同意波蘭提供烏克蘭戰機，並以英國戰機作為交換，但仍再三提醒華沙必須小心可能的風險。

日本、南韓這次也是俄羅斯點名的不友善國家。他們都是迫於美國壓力而譴責與制裁俄羅斯，但他們也都盡量自我克制，以免對國家利益造成傷害。日本外相林芳正呼籲自衛隊退役官兵不要參加烏克蘭的國際兵團。南韓文在寅政府更下令不准國內人士投入烏克蘭的戰場，否則將予法律制裁。東京與首爾如此審慎對應，自然是擔心民間志願人士參戰可能會對他們的國家利益造成嚴重的負面影響。

反觀台灣，國力遠不如英國、法國、德國、日本與南韓，又不像他們和美國有盟約關係。但是，蔡英文譴責俄羅斯卻比他們更為大聲，還要高調動用國家機器制裁俄羅斯，難道為了出風頭比維護國家利益更為重要？

以能源安全而論，我國從俄羅斯進口的天然氣占台灣能源結構的10%，從俄羅斯進口的石油占16%，煤炭占20%，一旦俄羅斯停止供應，台灣恐怕會出現更多的跳電、停電與缺電。再以國家安全來說，一旦俄羅斯對我國翻臉，小則可能先拿我國開刀，關閉我駐莫斯科的代表處，大則可能做出危害我國國家安全的行動。

根據卡特政府白宮國安顧問布里辛斯基的回憶錄，中國大陸1979年攻打越南時，前蘇聯海軍就派遣軍艦到越南外海，與河內遙相呼應，而美國也派遣軍艦前往監控，頗有為解放軍撐腰的政治意涵。

一旦台海有事，俄羅斯是否會師法美國故計，阻止日本自衛隊南下，或讓美軍更為投鼠忌器，都是我國國安高層應該列入考量的重要變數。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）