前花防部參謀長韓豫平少將，為節省指揮官劉得金中將行政費，將漢光演習的加菜金2880元挪用為宴請軍眷之用，被法院以「貪污」罪判刑四年半定讞。

貪污2880元判刑四年半是否過重，本文不贅；僅管藍綠立委都有聲援韓少將之舉，但要說把犒賞漢光演習有功的加菜金挪去宴請軍眷是合法的，也實在違背基層官兵的感受。要搶救韓豫平，除了蔡總統行使統赦權之外，只有花防部。

法院不採信韓豫平「大水庫理論」的抗辯，是雖然宴請軍眷可由主官劉得金的行政費支出，但並沒有在法庭上提出劉得金行政費中，等值的宴請官兵單據，就沒有辦法依「大水庫理論」調換。

以議員助理費來舉例，最高法院見解，若議員雖挪用助理補助費，但是流向與議員職務有實質關聯的事項，那就不涉及貪污罪，僅有偽造文書罪嫌。同樣的韓豫平雖以加菜金節省了主官劉得金中將2880元的行政費，但只要劉得金有其他宴請官兵的2880元支出，依據大水庫理論就不是貪污，而僅是公文書登載不實，重罪變成輕罪。

簡言之，花防部要救韓豫平，只要找出劉得金以行政費，甚至私人支出宴請官兵的2880元單據，韓豫平就可以「發現新證據」為由聲請再審，也就保住一位將軍的清白。

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