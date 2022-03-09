現在正是各大學的招生熱季，但不管大學如何努力，到今年9月開學時很多大學一定是招生滿江紅，不到預計學生人數的60%。這不是神仙預測，從歷年來的人口出生數據就可以推測出來。

台灣的出生人口在民國52年是最高峰，達42萬7212人，到民國87年首次低於30萬，然後到民國97年首次低於20萬，只有19萬8733人，去年又降至15萬3820人。所以從民國106年開始，大學逐漸招生不足，末段班大學招生困難，到目前已經多所大學退場，造成很多的社會問題。

為了解決生源的問題，大學只好向外發展，招收外籍生，外籍生又可以分為大陸學生和其他國家的學生。如果是大陸學生，因語言相通，學校幾乎不需要作任何的特殊準備，只要想辦法把人招進來即可。在兩岸關係好的時代，大學校長和國際長時常要作空中飛人，到對岸跑行程，建立姊妹校和打響知名度兼招生。

可惜好景不常，兩岸關係逐漸冷卻，再加上新冠肺炎疫情的肆虐，兩岸就順勢關起學生交換和求學的大門，大學受傷甚重，只得朝別的國家來收學生。歐美日韓和紐澳等國家因國民所得高，當地大學也高水準，所以學生比較不會到外國求學，所以學生來源就只好從東南亞和非洲等地去找。

但東南亞和非洲語言不通，政府又因外交困境無法用官方名義集中力量幫忙招生，大學只好各顯神通、單打獨鬥，當地有校友會或是有關係的，比較容易招生。其他大學真的是走投無路，不知從何下手，只得仰賴兩地的仲介幫忙招生，雖然教育部明令禁止，但沒有仲介幫忙，學生根本很難收到。

仲介按學生人頭收費，好的仲介會明白告訴學生說如果沒有錢付學費，到台灣需要打工來抵付學費。差的仲介就用拐騙的方式，沒錢付學費沒問題，台灣政府或學校都有獎學金，學生只要湊機票費用和給仲介費用就可以來台安心讀書了。

一到台灣才發覺不是那麼一回事，必須打工換學費和生活費，學校又缺乏人力和管道去幫忙，最後還是靠仲介幫忙媒合工廠去做工。好的工廠按照《勞基法》行事，黑心工廠剝削勞工，難怪時有大學傳出學生淪為奴工或黑工的情事發生，美國國務院出版「美國2021年人口販運問題報告—台灣部分」就批評台灣有些大學招募外籍學生，將他們置於剝削性的勞動條件中。

另一種外籍學生知道台灣大學缺人，於是假借求學名義來台，女的從事色情行業，男的成為黑幫暴力討債工具，問題層出不窮，大學也窮於處理。

外國有打工度假，台灣當然也可以打工求學，教育部應該將制度建立好，譬如讓外籍生仲介和台灣缺工的廠商合作，一切透明化，而不是讓各大學各顯神通來招外籍生，缺學生的大學難免飢不擇食，有學生就好，然後學生有工作可以付學費就好，不太管工作的內容、環境和條件，造成很多的社會問題。

當然語言相通、經濟情況相對好的大陸學生還是最適合台灣，只希望兩岸早日融冰春暖花開，可以至少從高等教育方面恢復正常交流，則大學甚幸，兩岸學子甚幸。（作者為國立臺北商業大學教授）