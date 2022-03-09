台北市長柯文哲痛批，民進黨控制媒體太恐怖，從49台到56台統統都是綠媒，台灣已成一言堂，「《動物農莊》跟《1984》的情節，在台灣上演了」。柯文哲的敘述一針見血，但社會似乎已經麻痺，沒有引起太多共鳴。

社會免疫系統亮起紅燈

喬治‧歐威爾以對二次大戰與西班牙內戰的觀察，寫下《動物農莊》與《1984》，預言權力者的反覆、平民的盲從及清醒者的無可奈何。80年後再閱讀這兩部小說，世界面貌雖大不相同，人性的本質卻基本一致。

「周公恐懼流言日，王莽謙恭下士時」，一個人的真實內在，要在他完全掌握權力之後才會顯現。蔣經國以情治機構起家，掌權後是福國利民，遺澤後世；民進黨打著民主人權的旗號執政，卻像《動物農莊》的豬一樣，與他當初想打倒的威權政黨，越來越難以分辨。

這是古今中外權力者的面貌，一方面以「棒子與胡蘿蔔」掌控媒體；一方面介入司法，製造寒蟬效應；再來則是要分配資源，建立自己的恩庇侍從體系。

今日的民進黨，當然是走在威權時期國民黨的老路上，強度有所不足，也只是時間的問題。2005年TVBS揭露高捷弊案，引起民進黨不滿，謝長廷、姚文智擬關閉TVBS作為反制，直到陳水扁表態反對方才罷手。

陳水扁的性格有很多面向，包括對民粹的鼓動是其缺點，但陳水扁寧願千方百計去取得人民的支持，也不要「搏歹筊」箝制反對意見，他還是守住了民主的底線。

反觀蔡政府的NCC，已經成為電子媒體的「太上董事會」，順其者可如華視上架菁華頻道；逆其者則如中天新聞台黯然關台，再加上媒體高層人事異動，都要經過NCC「關愛的眼神」，媒體監督政府，NCC監督媒體，成為台灣民主的黑色幽默。

媒體沒辦法跟執照過不去，也自然形成柯文哲所說的「49到56綠油油」，那麼從蘇偉碩、潘忠政到顏寬恒，批評民進黨的人有任何一點瑕疵，都會被放大檢驗；而民進黨政治人物的私德，則不會成為輿論焦點，就是必然的結果。

王定宇與顏若芳同居一室，若是國民黨或民眾黨爆出此等醜聞，綠媒必然會讓其身敗名裂，但如今的王、顏兩人已是「船過水無痕」，毫髮無傷。民進黨力保王定宇、顏若芳有其象徵意義，連這樣的醜聞都傷不到兩人分毫，其他人還有什麼好怕的呢？

現在投靠民進黨，要錢有錢，要人有人，監督民進黨卻有極大的風險；檢察官被行政權指揮，法官受監察院騷擾，本應是社會良心的大學教授，為了國科會計畫，發言也要自我審查。然而權力越大，腐化也就越大；民進黨的不受監督看似金鐘罩鐵布衫，也讓社會免疫系統喪失作用。

人民不該任憑政府驅使

蔡政府5年5次停電，馬政府8年0次；蔡政府兩次台鐵重大意外，馬政府8年0次。7次的意外已不是意外，而是民進黨執政的結構性問題，對民進黨來說，與其辛辛苦苦把事情做好，不如聘請媒體側翼把責任推給前朝，更為簡便。

掌控言論當然有好處，否則古往今來的權力者不會樂此不疲。有人認為現在有「網路」可作為傳播真相的媒介，與威權時期不可同日而語；但網路時代的另一個面向，是真假資訊難以分辨，再加上同溫層效應，執政者只要建立起足夠數目的網軍，也能夠掩蓋事實，至少轉移焦點。這也是為什麼，民進黨可以讓輿論忽略過去對美國萊劑「牛豬分離」的堅持，將停電硬說成不是缺電。柯文哲以《動物農莊》比喻台灣的現狀，其實就是把民進黨比喻成史達林與蘇共，希特勒與納粹。

不信台灣人民只能像小說中的馬一樣任勞任怨，或者像羊一樣盲目追隨，乃至於雖有懷疑卻無可奈何的驢子，供民進黨驅使。2月物價指數上漲2.36%，代表軍公教與勞工的退休金縮水了2.36%；民進黨用通膨來減少政府債務已是現在進行式，難道退休族群就只能逆來順受，任由自己的退休金被物價吃掉？

「所有動物生來平等，但有些動物比其他動物更平等」這是《動物農莊》小說中的結語。喬治‧歐威爾於1950年過世，他只看到了極權制度的興起，而來不及見證權力者的殞落。民進黨的濫權獨裁，最後注定是會被推翻的，問題在於什麼時候？國事蜩螗，台灣撐得住嗎？

在野陣營越是分散，人民的苦痛就會持續越久。柯文哲對新聞自由的擔憂，朱立倫聽見了嗎？