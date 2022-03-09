國民黨中常委選舉出現換票、賄選等爭議，新北市長侯友宜、國民黨立委蔣萬安、江啟臣不約而同提出批評，黨中央沒好氣地回應「與民意更靠近、為民發聲是我們不變的目標」。或許誠意與決心皆不足，質疑聲浪加劇，黨主席朱立倫被迫出面回應「考紀會若在兩周內還沒有具體的調查結果，將把相關事證移送檢調單位」，表達國民黨改革的決心。

朱立倫這番宣示表態，或許還有一點自我反省，但以國民黨中常委選舉模式來看，諸多名不見經傳的中常委紛紛高票當選，而許多立委一一落選，贏得四百多票排名第一的竟是朱立倫仰賴甚深的傅崑萁立委，兩周後國民黨秘書長黃健庭有辦法揪出賄選弊端，那才是奇蹟咧！

或許之前馬英九前總統曾針對中常委選舉弊端說重話，朱立倫有些面子掛不住，所以指示秘書長黃健庭召開中常委選制改革小組，對於未來中常委選舉制度採分區制、具有公職或民代身分者的中常委需過半數，以及適當降低中常委席次等三項具體的改革方向。但還是有人認為，國民黨已經淪為在野黨少數了，偌多的中央委員與中常委，乃至中評委能省則省。說白了，朱立倫讓其存在就是鞏固其權力基礎，希望未來能提名其角逐總統選舉罷了。

國民黨在四項公投、中二立委補選、清林罷昶連連失利後，士氣與人氣皆盪到谷底，甚至有民調顯示其政黨支持度更輸給民眾黨，變成第三名，讓不少人疑惑國民黨到底怎麼了、未來還能「復活」嗎？沒想到前民進黨立委沈富雄再補槍，批「國民黨在送往一殯的路上」。

國民黨年底地方九合一選舉或許還有一線生機，但是看到中常委選舉如此荒腔走板，沈富雄這般看衰國民黨，朱立倫豈能唾面自乾、繼續沉淪？

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