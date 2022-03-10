停戰令的頒布，政治協商會議之舉行，以及整軍方案之簽訂，國共和解之進展，似乎很順利。惟東北問題仍為爭執之焦點。據中共中央1946年1月21日對其重慶談判代表的指示：

停戰令規定東北九省為恢復主權，國方可以調動軍隊，對於我們在東北地位未加承認。據情報：新六軍已由上海開入東北，蘇軍可能很快就要撤退，國方似不願承認我在東北地位，而不想談東北問題。因此，我們現在似須主動提出東北問題，與國方談判。要向他們聲明，如不先談好，在東北不可避免的要發生衝突。

蔣介石預定接收東北的計畫：

1.若鐵路沿線之重要地區皆為共軍所陷，決待俄軍撤退後再收復。

2.我軍主力集中於北寧路，並推進至瀋陽近郊，完成準備接收工作。

對於共方要談東北地位問題，隻字未提。事實上，蘇軍已在此時將遼陽、本溪、鞍山、海城、彰武、新民、通化等地，都交給了中共軍接收。

屆至蘇軍約定撤退之日（2月1日），不但未撤，馬林諾夫斯基且聲明：「東北經濟合作問題，希能採用簡單迅速辦法解決，不願第三者參加；尤不願東北再成為反蘇根據地。」這「第三者」當指美國而言。至於蘇軍撤退問題，張嘉璈在這天下午往訪馬林諾夫斯基，詢問撤軍情形，馬藉詞「因缺煤運輸困難，未能迅速竣事。」張追詢「究竟瀋陽何日撤完」？馬謂「恕難答覆」。張與馬臨別時，馬云：所談經濟問題如能解決，彼（馬）與軍隊可早日返國云云。

1945年蔣經國（右二）任外交部東北特派員，前往東北與蘇聯洽談接收事宜。（中時報系檔案照片）

看來蘇方無意守約撤軍矣，此時美國干預的態度，亦至明顯。2月11日，美國務卿貝爾納斯照會中、蘇政府，確認蘇聯強調以日本在東北之企業為戰利品，逾越國際公法。並重申美國對華門戶開放政策：對於中蘇雙方進行商討將使東北工業成為中蘇共管之議，甚為煩慮。同日，美、英、蘇三國政府分別公布《雅爾達協定》。美國各報評論此項協定，事先未得中國同意，實屬遺憾。並對蘇聯在東北延不撤兵所造嚴重情勢，至表關切。

此時重慶方面，則有反蘇情事之發生，2月16日，東北人士在重慶遊行示威，散發宣言及傳單，抗議蘇軍霸占東北。於是重慶沙坪壩各校學生醞釀反蘇，中共則又宣言，謂國軍進入東北應有限制，中共在東北之武力30萬人應予承認。此更刺激群眾情緒。22日上午，沙坪壩各校學生2萬餘人在重慶市區大遊行，其口號為要求蘇聯撤兵，反對中共割據中國等等。遊行時並高舉地圖及史達林畫像等物。遊行學生經過中共之《新華日報》社門口，張貼標語，學生方過，報社人員即出撕揭，在民眾狂叫之下，將其門窗搗毀，並撕擲其書籍。

以上事情的發生，蘇方認為是國民黨發動的反蘇運動，益使蘇聯加強對中共的扶植。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】