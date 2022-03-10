印象中在我念小學的時侯，老師在「社會課」的課堂上和我們說，台北是台灣的政治和經濟中心，也是同學們的家。那時候的我對這句話基本上沒有什麼感觸，在我心中，所謂的「家」並沒有一個「集合」的概念，我所認知的家，不過就是一個有我的爸爸、媽媽、爺爺、奶奶，以及一個老愛跟我吵嘴的妹妹的家。（哈哈，不得不說我還是個好哥哥！）

但我沒有想到的是，對於那個老師來說，可能他更多的是在向我們傳達台北是一個值得我們驕傲的地方，是一個經歷了台灣經濟高速增長的歷史見證人。回想一下，這種想法也不是不無可能，畢竟對於我們的父執輩來說，他們剛經歷了最近的一輪台灣經濟奇跡，那一波奇跡將台灣推上了世界舞台，成為亞洲四小龍。也就是在那樣的時空背景下，我所受到的教育都讓我無形中形成一種期待，作為台灣最繁榮的國際化都市，台北會是多麼的高大上。

然而，事實就是，對於所謂的經濟爆發式增長，到我這代已經沒有太多感受了。台北，從我還在念小學開始，到我念了研究所，仍然是我熟悉的舊模樣，就是有種「你無意間在路上遇到了久不見面的老朋友卻仍然能認出他來」的那種感覺。坦白說，有時我挺好奇的，每當身邊的大陸同學提起家鄉經歷的巨變時，我無時無刻不在幻想著那種感覺。「你們知道嗎？我以前念的那所高中，現在對面建了一排寫字樓。以前那些老店小吃攤都不見了。」大概就是另一種當你在路上遇見以前一個熟悉的高中女同學，然而這次是對方先認出你，因為她已經被所謂「女大十八變」給弄得「不成你能所認出的人形」！哈哈哈。

所以，每當我回憶起那句話時，我腦海中「大寫並加粗」的只有「家」這個字。更正確來說，應該是「我的家」三個字，這當中包含強烈的認同感以及歸屬感。

不知道你們有沒有經歷過一種感受，當你徹底的戀上一座城市之後，到了其他城市，總會在某時某刻顯得有些格格不入。當你在某天因為前一晚的繁瑣而睡到中午時，一睜開眼，你就知道自己打從心裏不屬於這裡。你甚至可以感受到空氣裡每一寸溫度、濕度或是PM2.5，都和你的家鄉不同。更甚者，你會開始厭煩鄰居的交流聲，即便以前你在老家時總覺得樓下那對老夫妻的鬥嘴很可愛。這大概就是那種：「自從你的出現，全世界的人都變成將就」的感覺。

一晃眼，我上大學了。我所聽到的老師們對於台北的介紹詞已然不同。在一堂課上，老師說：「走了那麼多地方，還是覺得台北最好。」是的吧。是的嗎？

台北，我想對大陸同學來說是個既熟悉又陌生的城市。我曾經和一位大陸朋友聊過台北，因為他的畢業旅行是和同學一起來台北玩，之後工作又有一段時間外派來台北，前後總共和台北邂逅了兩周，真是一段美麗的艷遇，哈哈。他說他覺得台北挺「洋氣」的，感覺空氣裡的氛圍和內地大多數城市不一樣。我又曾經和另一位來過台北自由行的同學聊過，他說台北感覺比他想像中還老舊一些，步調也沒有那麼快。其實，他們倆說的都對。台北就是這樣一個地方，每個人來到這裡都會帶走不同的感受。（p.s.也有來這裡帶走男票的，咳咳）

然而，每當還沒去過台北的同學和我問起台北的一切時，說實話腦袋裡的碰撞遠比我嘴上所能吐出的多得多！所以，這次我決定就簡單的給台北來個簡介吧。雖然我的文筆「不咋地」，畢竟當年考學測（台灣版之大陸高考）時，我的國文好像也只在均標之上，換句話說就是你們看到的這篇文章，是由一位國文水平差不多就在台灣人平均水平上面「一丟丟」的人所寫的。還請各位看官們別嫌棄，哈哈。

一切從台北捷運開始。

應該很多同學對於台北整體樣貌不熟悉，腦子裡唯一能想到的就是台北101吧！所以我決定透過台北的捷運，也就是台北地鐵網絡開始聊起。

上圖是台北捷運的一部分截圖，這張圖的上下左右剛好代表四個方位，北、南、西、東。我們首先沿著紅線走，圖的最上方有一站，叫做「士林」。沒錯，那就是鼎鼎有名的士林夜市所在地。如果你沿著士林站一路往北走，就差不多能看見一個名為「陽明山」的另一個著名景點。總之，基本上你隨手撿一本旅遊書，或是呼喚一下「度娘」（大陸搜索引擎「百度」），絕對都能在前面幾個pages就跳出這兩個傳說中必朝聖的景點。然而身為一個地道的台北人，其實我也說不來這兩個地方真正好玩之處，站在關鍵字搜尋的角度來看，這兩個詞背後的項目組絕對都是成功的團隊在操作！

哈哈。

我們繼續沿著紅線走，但這次我們往南。你會在圖的中央發現一個名為「台北車站」的地方。台北車站周邊可以說是早期台北經濟最發達的地方之一，是個非常有歷史感的車站。大家有興趣可以聽一首歌，叫作「向前走」。裡頭的MV就是以台北車站作為背景。這首歌是一部經典之作，它唱出了早期台灣「北漂族」的心聲。以前的台北，不知道承載著多少年輕人的夢想。詳情可在搜尋引擎中輸入：「《寶島歌舞》第一彈，台北車站『向前走』」。再次呼喚度娘。

最有年代感的車站，沒有之一。

作為台北的第一大車站，我覺得它的地位（或說適合它的形容詞）應該是「最有年代感之沒有之一」的車站。台北車站歷經過多次的變遷，它的前身走過了清朝與日治時期，最後才是現在所看到的模樣。跟它比歷史感，簡直是小巫見大巫，哈哈。說實在的，我去過許多國際級大車站，包括上海的高鐵站、杭州東站、深圳北站。台北車站確實沒有它們高大上；開玩笑，人家光高鐵就好幾個站台，密密麻麻的根本分不清楚；但台北車站更多的是傳達出年代感，一種經過歲月積澱的厚實感，當你站在火車月台上時，你可以想像二十年前，可能也有一位和你相同年紀的學生，提著大包小包的行李，穿著「喇叭褲」，一頭八零（這裡指民國年）年代的髮型，準備返回老家。

另外，我非常喜歡台北車站的大廳，由黑白格子相間組成的。每逢聖誕節時，站廳就的聖誕樹以及席地而坐的旅客們。我喜歡這種開放式空間，簡單輕鬆又乾淨。台北車站就是一個這樣簡單的存在，默默的陪著往來於台北的旅客們。（阿涵/台北）（未完，待續）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）

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