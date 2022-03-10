到目前為止，我們已經一路從士林夜市逛到台北車站了，夜已深，突然想看夜景（這個轉場應該不會太牽強吧？哈哈哈）。於是我們來到紅線的最底站，「象山」。當你登上約幾百公尺高的象山後，如下的「百萬級鑽石台北夜景」將映入眼簾。為何說它是鑽石級別的？因為當你身歷其境時，你彷彿能拾起滿袋的鑽石，收藏於心裡。

知其然，不知其所以然的站名。

有一天，在台北捷運等車時，一邊看著網絡圖，一邊覺得哪兒怪怪的。不知道同學們有沒有發現，台北捷運的許多站名，感覺起來都不像「地名」。比如捷運網絡圖中的藍線各站。

從最左邊的「善導寺」開始，往東走，你會發現越走越迷茫。先是遇到「忠孝新生」，然後是「忠孝復興」，再來是「忠孝敦化」。我那時不禁納悶，搭乘地鐵還要搞這些？究竟要「忠誰」，「孝誰」，「助誰復興」？直到我們繼續往東走，一切豁然開朗。下一站，「國父紀念館」，OK！明白了！哈哈哈。原來捷運網絡圖還搞主題的。牛逼。

聽過《忠孝東路走九遍》嗎？快去聽~

提到那些不像地名的站名，就不能不提到就在那兒的「台北東區」了。這裡可以說是台北生活的精華地段呀！很多人說沒去過士林夜市，不要說你來過台北。但我覺得去了士林夜市還不算什麼，因為大家都會去，而是你要去東區晃一晃。這裡有滿地的特色咖啡店，以及各式各樣的異國餐廳，隨便撿都是一大把。

有時候走在台北的街道上，是一種享受，遠遠看去你會覺得怎麼每棟矮房都舊舊的，感覺還有點破，但當你緩慢靠近後，會發現不能單純像形容「年久失修」那樣說它們破舊，而是應該叫做「年代感」，或說「民國風」。而這種讓你誤以為只有破舊的地方在台北到處都是。特別在台北的「萬華區」，也就是台北捷運網絡圖上，台北車站向西走，「西門町」那塊。

當然，我們這暫且不論一個現代化城市的永續發展議題，或說都市更新的每平方米利用效率，這些咱都不提。我覺得人們之所以能和一個地方產生情感聯繫，就是因為它乘載著人們的過去，現在以及將來。要活化一座城市，有許多更好的方式，但絕不是整個「打掉重練」。

食在台北。

很多外地遊客來到台北，就是衝著台北各式各樣的小吃。如果要論吃貨天堂，台北說第二，沒人敢說第一！哈哈哈。約莫從18世紀開始，陸續有大量來自福建以及廣東的移民，從大陸至島上定居。所以在台北，你可以發現這裡的許多傳統小吃和閩粵一帶頗為相似。比方說，滷肉飯，油乾麵，貢丸湯，炒米粉，各式小菜諸如豆乾，海帶，鹵豬腸，天婦羅等等。然而還是有許多以「台味」著稱的！比方說台式火鍋（臭臭鍋），炸雞排，鹽酥雞，大腸包小腸，臭豆腐，豬血糕，台式牛肉麵，族繁不及備載。總之，這些傳統美食絕對可稱霸一方！特別是這些美食所散發出來的香氣，所謂「酒香不怕巷子深」大概就這個意思了，隨便一聞就知道是哪道台灣美食出沒在街頭，或是巷尾。

而眾多美食之中，「鹽酥雞」是我的最愛！配上九層塔，堪稱一絕！唇齒留香到晚上都不想刷牙！(小朋友不能學喔，暖男台灣學長有練過) 哈哈。

阿！差點忘了陪著我度過寂寞難耐的考研時光的台式滷味了！在台北吃到的滷味基本非常講究，尤其是它的滷汁，吃得到非常棒的藥膳味，甜中帶鹹，鹹中帶甘。常常一碗滷味幹下去就能讓我幸福得不要不要的，也是增加我考研續航力的最佳「充電寶」之一！

還有許多美食令人難以忘懷，但我擔心有同學是在深夜讀到這篇小文章，怕是要來找我算賬了，哈哈！為了不積累民怨，這些圖文並茂的傳統台灣美食，就寫到這。或是之後再來一篇專題，哈哈。反正我願意。

寫在結尾之前。

我愛台北。非常非常愛。她總是那麼地溫柔，或許她就像個非常有氣質，低調且不失優雅的普通學生，從來沒有想要成為班上的風雲人物。這種同學，即便擺在一個無比高調又傲視群雄，一副「老子是山大王」的同學身旁，依然會成為全場焦點。或許不是閃光燈下的媒體寵兒，但也一定會有人注意到她，甚至「肉搜」她。還會有人迫不及待向她告白，比如我。哈哈哈。

台北還有許多東西，值得你們來細細品味。

這個，就作為屬於你們的結尾吧！（阿涵/台北）(全文完)

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）

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