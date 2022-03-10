編按：有「倒戈將軍」之稱的民初西北軍閥首領馮玉祥曾經庫倫赴莫斯科請求援助，並與史達林進行一次歷史性的會面，最終獲得蘇聯的派兵協助。《俄蒙回憶錄》為隨行大學教授毛以亨（1894-1970）之記錄，提供後人對中俄更深層的認識，本書由秀威資訊出版，史話專欄今起節選刊登。

我們赴俄乞援的動機，已不是保存與擴充西北軍實力，而以武力統一全中國，以馮玉祥為中國之主人。果其如此，盡可就近與日本人洽商，何必遠赴俄國？日本人是找上門來的，故其事易舉；俄人是我們找他的，故其事難辦。若以做到兒皇帝自足，則日俄何擇焉！

不過我們為的是民族國家之獨立，而日本則以取消我們的獨立為其唯一目的，故不能不反日。既然反日，則不能不以俄為與國，然中俄之共同政策，亦僅為反日一事。我們所需要的，是日俄在遠東之均勢，並不信共黨的宣傳，日本如何壞，而蘇聯如何好！

馮玉祥既自己到莫斯科來主持對俄交涉，而我們之與蘇聯，既為有限度的朋友，則不能不商定若干原則。逾越限度，我們就不能幹，交涉亦必無成，這些原則，我們大家參預意見後，決定如下：

第一我們決不可聽錯冒充主義的話，而裝做信仰共產主義的樣子，去高攀而表示要加入共產黨。這一點是我的看法，曾以去就爭，不如此即不幹的，馮氏亦同意此一見解。只是馮夫人與西北軍幹部仍舊反對，他們以為加入共產黨之後，即可一勞永逸依靠蘇聯，不用自己費心了。不知事實不會那麼簡單。

第二我們既加入國民黨，須表示與國民革命軍統一戰略，對北方軍事多負責任，尤其要肅清東北。無論馮氏有否問鼎中原的雄心，國民黨員這塊招牌，總是拒入共產黨的擋箭牌。北方政權，在歷史上是俄國所欲扶植的對象，而東北與蘇聯接壤，為中日蘇三角鬥爭的中心點，蘇聯對之是最有興趣的。

第三我們實力不可盡消耗於當時的戰場上，而須退至甘肅。保全實力與地盤，軍人比我們懂得的更多。

以上三點，為我們的基本態度。以明我們向史達林的交涉，可以要的與不可以要的是什麼，而可以讓步與變更，和不能動搖與改變的又是什麼？

蘇聯在遠東第一件事，只是應付日本。其聯合中國對付日本之真意，為以中國擋住日本作挨打的槍靶，自已則藏在中國之後求安全，並以接濟中國軍械作其安全之代價。所以蘇聯對我們談起日本來，好像日俄已箭在弦上，立將開戰的樣子。然而日本如稍一表示願與締結互不侵犯條約之類，即趨之惟恐不及，雖屈辱的妥協亦所不恤。

但蘇俄當時的恐日病，我們決不能將其拆穿，必須佯為不知。且我們對於日本，必須有滅此朝食，劍及履及之概，非如此即不能得到挨打的資格。換言之必須是願作替死鬼的傻子，北洋軍人裝傻的技術，是無人能與相比的，而馮玉祥為其中之尤。當其提到日本時，真是視若累世血仇，聲淚俱下，無人不為之感動，陪其流淚。但我想到他想接受太倉8千萬借款時，不禁破涕為笑了。

馮玉祥之與史達林，同為濃眉大眼，具有粗暴性格之外表的人。人們常喜用其所短，在其心理上欲把先天不足之處補足來，其實是遺憾終古，而補不足的。老粗們好附庸風雅，與史達林好作簡筆畫之心理相同。馮玉祥開始在莫斯科習簡筆畫，練了3次就很好，林顧問且稱其與史達林差不多。這不僅向史達林看齊之做作，確亦為其內心之所需，故進步能如此的快。

史氏是在地下生活長大起來的，馮氏是以大兵而躋高位的，對現實都甚仇視，而簡筆畫恰是諷刺現實的。此外之共同點為忍耐，所以我們在莫斯科老等，表出其忍耐，而與之精神上發生感應。

【未完待續】