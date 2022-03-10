俄烏戰火延燒半個月，戰況撲朔迷離。「據說」，烏克蘭英勇作戰，俄軍深陷泥沼；「據傳」，俄軍特種作戰破獲美軍軍事生物實驗室；「據悉」，美國及西方盟國已在計畫協助烏克蘭成立流亡政府；「據聞」，俄軍打算加強轟炸，以戰逼降；還有消息傳出，兩國即將舉行第四輪會談、克里姆林宮火大美國所作所為行同宣戰……。

用據說、據傳、據聞、據悉等字眼，是因為台灣媒體壓根就沒有派駐在烏克蘭境內的戰地記者，國家通訊社、各大紙媒體和電子媒體也沒有通曉俄語的記者編輯，電視台的名嘴，最多只認識幾個知名的烏克蘭名模網紅，連俄國、烏克蘭的歷史都一知半解，也能上電視鬼扯。台灣媒體有關俄烏戰事的新聞，通通是二手、三手傳播，甚至是來源不明的假消息，如何能信？

即使是二、三手傳播，台灣媒體取材，也獨沽西方媒體，或是烏克蘭政府釋出的宣傳新聞圖片和視頻，早已失去了新聞報導兩面俱陳的基本原則，何來客觀報導？想當年，美國造假指控伊拉克藏有大規模滅性武器，蠻橫揮軍入侵伊拉克，西方媒體同聲一氣，為虎作倀，誰說西方媒體報導公正客觀？

從新聞傳播學來看，處理或瀏覽俄烏戰爭新聞，得讓「新聞」飛一會兒，別急著做判斷、下評語。從俄烏戰爭新聞，聯想起這些年共軍擾台的新聞，不知有哪個媒體的戰地記者親眼目睹了共軍擾台的事實？如果我們將共軍軍機軍艦擾台的「傳聞」，和美軍航行台灣海峽和南海的紀錄勾稽在一起，交叉分析，或許會發現，美軍擾中在先，共軍擾台在後呢！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※