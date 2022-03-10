美英歐洲等利用烏克蘭為棋子，長期對俄羅斯一再的挑釁和輕蔑，這次普丁終於忍無可忍，出兵烏克蘭，要求其去納粹化、去武裝化、去北約化，並承認烏東的兩個獨立國，而使俄羅斯如芒刺在背的北約東擴，更要明文停止。因師出有名且王師威武，引起全世界的關注。

層出不窮荒誕可笑的制裁

以美國為首的西方32個國家因反對俄羅斯入侵烏克蘭，遂一一發動各式各樣的制裁，不但政府，連民間組織也爭先恐後，輪番上陣，彷彿他們都是正義的化身。可惜復可悲的是他們未能集思廣益，慎思熟慮，率皆為氾濫著民粹、奇葩、輕忽、浮誇、侮辱、仇恨情緒的制裁。下面舉些荒誕的例子，博君一笑。

制裁俄羅斯總統普丁、軍事將領、外交首長，及無數的俄羅斯公司和個人，凍結沒收其奢侈品、金融資產、房地產、遊艇、豪車。甚至取消了普丁個人跆拳道九段的黑帶段位。SWIFT國際銀行系統；VISA及Master信用卡；UPS 及FedEx 快遞；美日韓半導體晶片；EXXON, SHELL 石油公司；MAERSK及MSC 海運都要停止俄羅斯的業務。禁止俄羅斯油氣出口、對俄羅斯關閉領空。

國際奧委會、國際足聯、歐洲足協、國際冰聯、國際體育聯合會和國際組織如籃球、乒乓球、游泳、柔道.....等將禁止俄羅斯參加比賽；封禁俄羅斯媒體頻道、Facebook、Youtube及 Google 封鎖俄羅斯用戶；戲劇院及音樂廳也湊上一腳，停止演出天鵝湖芭蕾舞及柴可夫斯基的音樂；不讓俄國參加歐洲歌唱大賽；解雇交響樂團的俄羅斯人指揮；貓科動物國際聯合會拒絕俄羅斯寵貓的交易；取消俄羅斯參加歐洲年度樹木評選以及精品咖啡協會的資格。

制裁不足以洩氣，歐洲各大學要開除俄羅斯學生；民間房東驅逐俄羅斯房客；日本要趁機奪回北方四島之外，還有70志願軍參戰；組成國際外籍兵團16000人赴烏克蘭對俄國作戰。

制裁自損及俄羅斯反制裁

俄羅斯是領土遼闊，物產豐富，農工礦科技業發達的國家，是第一大天然氣，第二大石油輸出國，是小麥、鈦金屬及化學肥料的氮磷鉀原料最大輸出國。美國國會要求封鎖俄羅斯的出口，世界經得起石油短缺油價高漲嗎？歐洲空中巴士及農業經得起缺鈦金屬，缺肥料嗎？

快遞公司、石油公司、信用卡公司、海運公司在俄羅斯的業務都是競爭奮鬥而來，不是對俄羅斯的施捨，停止服務不過是放棄業務。目前俄羅斯的VISA及Master信用卡業務已經洽商由中國銀聯接手。

俄羅斯發布反制裁方案，停止供應美國最大的RD-180火箭發動機。取消了為英國一網公司（OneWeb）的720顆衛星發射合約。停止對德國、法國輸出氮磷鉀化肥原料。考慮停止與國際空間站的合作計劃。

SWIFT是政治中立，服務全世界銀行業的通訊交換平台，用戶愈多效益愈大。現在美國開始挾持這個平台，濫用制裁，委內瑞拉、伊朗、古巴、北韓、敘利亞、缅甸等國都曾經被除名，如果俄羅斯再被除名，SWIFT平台用戶減少，效用遞減，全球性逐漸褪色。

可笑的是所謂的金融核彈制裁，不敢把俄羅斯所有的銀行都逐出SWIFT，因為歐洲進口俄羅斯的天然氣仍需有支付系統。俄羅斯早有準備，已經降低對美元的依賴，俄羅斯的外匯存底目前保持美元16%、歐元32%、黃金22%和人民幣13%。即使逐出SWIFT，大量的黃金和人民幣仍可提供必要的流動資金。俄羅斯可以依賴自己的SPFS，連上中國的CIPS，雖比不上SWIFT，也能紓解一時。

制裁熱潮一窩「瘋」過後現已開始冷卻，德國、法國和芬蘭都表示不再參加後續的制裁。

（作者為中美論譠社理事）

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