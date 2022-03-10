日前台灣民意基金會公布解開台灣人統獨傾向之謎的民調結果顯示，有52.7%民眾支持台灣獨立，16%盼兩岸統一，16.9%維持現狀，14.3%沒意見、不知道、拒答。台灣民意基金會強調，這項發現傳達一項非常清楚訊息，明顯過半數台灣人期盼未來台灣要獨立。

台灣民意基金會並表示，台灣人的民族認同與統獨傾向，是自上個世紀90年代以來台灣最具爆炸性的政治議題。兩項議題其實是台灣統獨問題的一體兩面，不但是台灣長期政治發展的中心問題，也是牽動兩岸關係演變的關鍵變數。經過30年來統派、獨派及現狀派的角力，台灣獨立已經成為台灣社會主流民意，是近6成台灣成年人的集體願望，這樣的主流民意不但已經形成，而且已是相當穩定力量，有長期堅實經驗科學證據佐證。

對於此民調，首先，民眾對台獨、統一和現狀的定義是否有一致性清楚的認知？不無疑問；其次，民調在現今蔡政府可操作及綠媒充斥，和偏綠1450主動表態帶風向下，有這樣的結果並不令人意外。但是這樣的結果對美、日，甚至大陸當局來說，或許是危機與衝突的警訊，這已經使兩岸關係無法回頭，發生戰事機會增加，某種程度來說，這也是一種認知性作戰，這等於說明台獨已是既成事實，大陸當局不只可以啟動《反分裂國家法》第八條：「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失」，此時大陸當局得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

再者，就目前俄烏戰事吃緊對峙之際，拋出此一民調，姑且不論其真實性，不管信度及效度，光是公布拋出此一台獨成果的民調，其動機和心態便十分可議，難道是嫌兩岸關係不夠緊張？衝突刺激度不夠嗎？非要把兩岸逼到軍事衝突劍拔弩張的軍事對立狀態嗎？

到底認同台灣，等不等於支持台獨？台獨究竟是天然的？還是後天的？台灣民眾真能分清楚台獨、獨台或華獨嗎？當香港主張港獨人士以《時代革命》電影正式表達立場，台獨是否透過此民調告訴世人？台灣要台灣共和國式的台獨，不要中華民國式的獨台？台灣民眾究竟想清楚沒？當台獨成為台灣主流民意時，對於台灣整體的危害程度，以及對於大陸武統派的刺激與鼓舞，這是多麼危險的一件事。

總之，任何民調的公布及處理都必須十分謹慎且小心，必須留意此刻外在環境是否危險？時機是否適當？此民調公布後所帶來的衝擊能否得到控制？對美日等友台勢力是否會造成困擾，而被捲入台海危機中？這份民調若真是無法逆轉，恐怕大陸當局不只是要思考「祖國統一法」，更迫切的將是《反分裂國家法》的啟動。

一份民調就可能開啟一場戰爭，也無怪乎台灣近來熱議徵兵制和啟動後備戰力改革，近日也已實施首批新制14天所謂「最硬教召」。期盼台灣民眾能想清楚，一旦戰事發生，所擁有的現狀一切極有可能改變，將使台灣身陷萬劫不復窘境。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）