我從小喜歡唸書，一開始是渴望知道很多東西，接著好奇現象背後的原委，最難的則是行事之道。國中時開始讀《論語》，接受基本的做人做事道理，至於《孟子》的倫理則似懂非懂。真正開始有系統地學習政治思想是高中的三民主義，只是，教材為了應付聯考的申論題淪為拼湊，很難理解。我到台北中央文物供應社買了一本精裝原本的《三民主義》，讀來相當流暢。

我原本念甲組，家裡要我轉丙組，於是說服自己，當醫生可以像孫中山先生，一方面懸壺濟世，另一方面搞革命。然而，聯考的三民主義跟國文分數太低，白袍夢碎。我在宿舍上舖床板下寫著加里波底、孫中山、乃木3個英雄的名字，每天睡覺躺下來就可自我惕勵。當時，同學要拉我入國民黨，其實就是中國的民族主義黨，我沒有答應，認為已經失去當年革命的純潔。

中國現代的民族主義始於反清復明、抵抗外侮，「驅除韃虜、恢復中華」有強烈的漢人原生血緣文化色彩，而孫中山的中華民族則是由漢滿蒙回藏建構而成，其實就是Anderson的「想像共同體」。我在美國唸碩士時跟奈及利亞裔主任學非洲民族主義，博士班跟埃及裔老師習民族運動，領悟民族塑造的關鍵在多元族群如何同中存異、異中求同。可惜，大多數人只看到排他性。

台灣在美國的留學生多為理工科，對民族主義敬而遠之，左獨則視為落伍思想而鄙夷。鼓吹台灣民族主義的史明到北美，開始有信徒。廖文毅在日本組台灣共和國臨時政府，主張台灣民族混血論，跳不出傳統血緣決定論的窠臼。台獨聯盟的黃昭堂把民族主義刻意音譯為「那想那利斯文」，或許是擔心以辭害意。一些台派討厭民族主義，除了不求甚解，其實是對於過去黨國教育的嫌惡。

民族主義起源於18世紀的美國獨立及法國大革命，相信每個民族都應該有自己的國家。民族成員並非一定要有共同的種族、語言或宗教，而是相信彼此休戚與共，而且希望生活在同一個國度，也就是Renan的「每日公投」。一般只見德國或義大利統一，先有民族才有國家，大多數情況卻是既有國家的民族打造。可能因擴張主義的扭曲，民族主義常被視為毒蛇猛獸。

孫中山在1900年之前來台灣策動惠州起義，日本政府表面支持滿清政府，台灣總督兒玉源太郎則答應支援革命，只要自立軍能打到泉州，剛設立的台灣銀行廈門支店地下室金庫的300萬銀子可以「搶走」。當年日本據台，不少家族派人內渡避秦，大租悉數充公，換來台灣銀行股票，曾祖父弱冠銜命擔任買辦，雖全身而退，沒多久還是悵然作古凋零鼓浪嶼，妻兒永訣。

幾年前獲邀擔任「孫中山先生思想與當代歐洲民族運動國際學術研討會」主題演講，日前承蒙前司法院城仲模副院長到國父紀念館分享對拜登外交的淺見，不勝榮幸。台派難免有人調侃，我不以為忤。不管如何，站在人類的共同歷史經驗，孫中山的民族運動奉獻值得尊敬。我們潯海施氏有昭穆輩次排列，命名比較簡單，小孩有逸、有文，代表對民族主義啟蒙的感佩。

中國自從19世紀被列強欺凌，可以理解殷切期望民族偉大復興。始終相信，中華民族與台灣民族應該是可以兼容並蓄的。（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）