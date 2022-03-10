日前一波寒流，全台凍死超過百人，其中許多是無家可歸的遊民，成為所得分配不均、社會福利破口下的犧牲者。近年遊民問題日益嚴重，媒體常有報導，但政府毫不在意，認為丟給社福團體就可以當作沒事。

後疫情所得分配更惡化

遊民的成因複雜，和家庭及個人狀況有密切關係；其中多數原來就從事「邊緣性」工作，所得不高、難以擁有自家房宅，加上當今社會家庭結構趨向小家庭、缺乏宗族網絡支持，一旦失業或家庭破碎即無家可歸。政府長期漠視遊民問題的存在，導致問題日益惡化，已成為台灣社會中醒目難堪的都會景象，也是在蔡總統宣稱經濟是「20年來最好狀態」下極端諷刺的「國恥」。

台灣遊民問題可能沒有美國嚴重。網路上熱傳美國洛杉磯郊區，綿延數英里的街頭遊民搭建帳篷睡馬路旁，與垃圾、酒瓶為伍，讓美國淪為第三世界國家的景象，令許多國人震驚不解。若政府不重視這個問題，設法徹底解決的話，那麼哪天美國的慘狀成為台灣都會的「風景」，絕非不可能的。

相較之下，大陸經濟改革後的脫貧成就，被「世界銀行」譽為人類史上最偉大的事件之一。去年2月中共建黨一百周年前夕，北京宣布經過8年努力，已經讓1億農村貧窮人口全部「脫貧」、832個貧窮縣全部摘帽、12.8萬個貧困村全部出列，消滅了中國的「絕對貧窮」，也將聯合國「2030可持續發展議程」減貧目標提早十年完成。但中共並不自滿於這種成果，大陸國家主席習近平去年多次提到要追求「共同富裕」，要將大陸的「中產階級」人口從目前占總人口數28%擴大到60%以上，讓多數人享受到經濟成長的果實，而非僅由「先富起來」的少數人或巨賈富商獨享，並選定浙江省開始「示範」試行。

姑且不論這個崇高的目標能否達成，或是執行的措施必須仰賴極為謹慎的設計，單單是願意堅持共產主義的初衷、敢於開罪可能提供黨內要員諸多利益的「富人」，讓「所得分配」顯著優化、成長的果實讓最多人共享，就值得我們肯定。

反思台灣，過去並非沒有這種崇高的理想，孫中山先生「三民主義」中的「民生主義」，就是要追求「均富」的社會，和大陸當前的「共同富裕」目標並無二致。台灣在透過一連串溫和的土地改革政策，即「三七五減租」、「公地放領」和「耕者有其田」，加上「出口導向」發展策略成功，就業機會大增且薪資快速成長，因而締造了全球矚目的「既富且均」的社會，讓台灣1970年代中期的所得分配居於全球前5名，優於許多社會主義國家（包括中國大陸），受到世界銀行等國際機構的讚譽，列入許多經濟發展教科書中成為典範。

年輕世代無法安居樂業

曾幾何時，追求「均富」的理想漸成「口號」，未能落實在相關政策中，特別是「都市平均地權」未能充分體現「漲價歸公」的理想，讓囤積炒作房地產成為快速致富的手段，也讓所得分配日益惡化。政府每以台灣「吉尼係數」（越低表示所得分配越平均）約0.34，在全球並不算差為由，怠於提出積極的所得分配優化政策。事實上，歐盟目前「吉尼係數」平均只有0.30，北歐更只有0.28，中歐部分國家更低於0.25，我國在1970年代中期只有0.27，自我滿足於目前已經惡化的分配指標，是不思長進的執政態度，也難怪有候選人提出「莫忘世上苦人多」的口號時，立刻獲得眾多國人肯定與支持。

值得警惕的是，這個還不算差的「吉尼係數」並不能反映因不動產價格飆漲，導致國人資產分布愈來愈不平均的現象。專家曾以2017年為例，說明國人最富有的千分之一其總收入6成來自資產而非薪資，若為萬分之一，則更高達8成，足見其嚴重。而且，資料顯示每次發生經濟動盪之後，所得分配就會更惡化；這次新冠肺炎疫情也必然如此，本來就高薪的高科技電子業繁榮到無以復加，而原就低薪的服務業反而到處歇業倒閉，因此疫情之後的所得分配必然又會惡化。

所得分配繼續惡化，年輕人既無法「樂業」，也無能「安居」，更為遊民擴散蔓延鋪陳更強的基礎，這是嚴重的「國安問題」，標榜「超前部署」的蔡政府，可以裝作無事、繼續渾渾噩噩地混下去嗎？