自2011年開放陸生來台至今，大陸研習生及學位生已逾20萬人次，一度是兩岸關係美麗的風景線。遺憾的是，自2020年2月因新冠疫情及兩岸關係惡化，台灣宣布所有陸生暫緩來台，4月間大陸宣布暫停新生來台就學，來台陸生人數銳減，去年甚至出現研修生掛零現象。

新南向招生政策失當

蔡總統2016年上台，大力推動「新南向」政策，其中包括獎助私校引進東南亞學生入學。私立科大為彌補陸生不能來台就學的缺憾，多積極配合政策引進東南亞學生。眾所周知，實施「新南向」後，不僅台商登陸風潮及兩岸貿易未受影響，且貿易額逐年攀升。換言之，「新南向」阻卻不了台商登陸，也帶動不了台灣與東協國家間的貿易與投資關係，卻大量引進「新南向」國家的年輕人來台就學。

根據教育部統計， 2019年來自「新南向」國家的境外生達5萬9千人，占外籍生比例高達56%，其中以印尼、越南籍人數最多。在政策指引下，私校經審查通過成立「新南向專班」，每專班可獲100萬至400萬元補助款，對深受「少子化」衝擊及財務不健全的私校，自是大旱望雲霓，可填補部分財務窟窿。

然而透過人力仲介引進的東南亞學生，卻是以「學工」為主。多數渴望就學的東南亞學生來台後，被分配到食品廠或生產線，每周工作5天，僅餘2日返校就讀。有些工作場所環境惡劣，不少學生因而逃學輟學、甚至失聯，成為潛藏各角落的不定時炸彈。

引進來路不明的外籍生，必導致問題層出不窮。最近台南某科大越南籍女大生，來台3天後失聯，最後遭警方在北市特種行業場所尋獲，「假留學，真賣淫」尚不只一樁。兩名22歲越南籍學生因欠缺生活費，竟加入同鄉為首的暴力討債集團，幹起討債勾當；還有烏干達外籍生淪為奴工，類似情事不勝枚舉。美國國務院《美國2021年人口販運問題報告─台灣部分》批評，「人口販運者利用台灣『新南向』政策放寬簽證吸引東南亞學生和遊客前往台灣，再迫其從事勞動或性交易。」這究竟是教育部審查出問題？還是外籍生引進政策整體失當？

有助於台灣私校發展

大量引進「新南向」國家的學生，對台灣恐是一場災難。事實上，根據警政署統計，以疫情前2019年為例，大量東南亞人士來台觀光，加上原引進的東南亞移工，外籍人士在台犯罪率逐年攀升，外籍犯嫌中亞洲籍占9成，其中越南籍高達4成6，非法滯台觀光客竟比非法移工還多。相對陸生來台10年，從無類似負面事件傳出，反而洋溢著兩岸年輕人在校園中相互交流、競爭、學習的故事。

陸生來台不但增加大陸年輕人學習的選擇機會，對台灣私校而言，也可增加生源，更重要的是，對穩定兩岸關係有利。美國當年吸引大量台灣學生赴美留學，造就今日台灣對美國價值觀的信賴。同樣道理，來台唸書的陸生可以把台灣生活經驗帶回大陸，讓大陸民眾理解台式民主與生活方式自有其道理，對兩岸和平不是一股重要力量嗎？吸引國際精英來台是民眾普遍的共識，自然該包括勤奮向學的陸生在內。

俄烏戰事日漸升高，歐洲情勢緊張，相較兩岸反倒顯得風平浪靜；一方面，美國蠟燭不會兩頭燒，同時在台海生事；另方面，解讀習近平2019年來歷次涉台談話，大陸並未改變和統方針，加上年底即將召開二十大，北京需營造穩定的內外環境。對台灣而言，這將是難得的和平機遇期，可以主動作為改善兩岸關係。

疫情將逐漸趨緩，適時迎接陸生來台，不僅有利營造兩岸善意，改善兩岸關係，更有助台灣私校健全發展。開放陸生來台雖非台灣單方面可以實現，但只要蔡政府主動廢棄歧視陸生的法規，讓陸生與所有外籍生同等待遇，大陸希望促進兩岸和平發展，應會有正面回應。

蔡總統第二任期仍維持《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》體制，也持續傳達願促成兩岸有意義對話的意願。在全球動盪不安之際，政府若能主動創造恢復陸生來台的有利環境，對台海及全世界而言，都是正面訊號。