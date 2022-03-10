年底的台北市長改選，無疑是情勢最撲朔迷離、勝負最難料的超級選戰，根據最新民調顯示，衛福部長陳時中在支持度上首度領先立委蔣萬安；雖然領先幅度在誤差範圍內，也只是單一民調而已，但已夠泛藍陣營大為緊張，「藍白合」的聲浪也喊得更大聲。

從擊敗民進黨的角度，以及目前民調的支持比例上來看，在野的國民、民眾兩黨若能合作共推出一個首都市長候選人，似乎是比較理想的結果，但隨著民意的變化與形勢的推演，到底應該是白被藍合？還是藍被白合？或者中間還有第三種方式？

表面上看，國民黨在整體實力上是最大的在野黨，小老弟的民眾黨當然就該盡量配合。但這畢竟是國民黨自我感覺良好，之前藍營一直說應以民調來共推一人，從目前的民調來看，等於是吃民眾黨的豆腐，認定黃珊珊就是排老三；問題是，選戰也還沒正式開打，蔣萬安的民調就逐漸在掉，黃珊珊反而在爬升，以後還不知會如何「豬羊變色」呢？

而且從民調來看，雖然藍營的某些政治人物頗受青睞，但國民黨與民眾黨在支持度、好感度上則互有高低，在反感度上國民黨更是慘列首位；如果說在野力量越分散，人民的痛苦會越持久，所以必須整合才能讓綠色執政趕快下台，但如果國民黨繼續被人民所厭惡，有什麼理由非要白以藍的「大局為重」而配合呢？

到目前為止，喊出「藍白合」的都是國民黨人，這到底是心虛怯戰？還是托大吃定民眾黨？其實從民眾黨崛起且大量吸走淺藍與中間、年輕選票的認同來看，已足見民意對傳統國民黨的失望了。

如果要在台北市推國民黨想要的「藍白合」，試問2024年的總統大選，國民黨是否也願意被柯文哲「合一下」呢？