韓國總統大選結果揭曉，保守派國民力量黨候選人尹錫悅以不到1%的微弱優勢勝出。作為政治素人的尹錫悅有「韓國川普」之稱，他執政後韓國政局及外交政策勢必發生變化。俄烏戰爭爆發，全球擔心冷戰硝煙再起之際，東北亞地區情勢又會出現新變數。

主張「親美友中」、繼承「陽光政策」的「文在寅時代」落幕，「尹錫悅時代」韓國外交走向如何，其實並不難預測，1年前日本首相改選及後續動向就具有豐富的參考價值。當時日本首相有兩大熱門人選，河野洋平和岸田文雄，他們的外交政見與此次韓國大選的李在明、尹錫悅近似。前者均主張在美中之間保持等距，後者則均認同強化對美關係、警惕中國威脅。而選舉結果也如出一轍，持「聯美遠中」立場的岸田文雄、尹錫悅雙雙當選，並都在第一時間得到美國總統拜登的「關愛眼神」。

岸田文雄和尹錫悅並非「抗中派」，但對美關係優先的外交思路，決定了他們必須要和中國保持安全距離，也決定了日、韓對美版「印太小北約」的興趣更加濃厚。岸田文雄就任首相後，積極參與美日印澳四方安全對話，連續對台海問題表達關切，這與同時期保持低調態度、不願為支持台灣與杯葛冬奧而惹惱北京的文在寅政府形成鮮明對比。可以預見，尹錫悅就任後將義無反顧投身美方主導的印太戰略，至少在外在形式上會做出更加積極、明確的表態。

同樣需注意到，岸田文雄仍然試圖走一條「美中平衡路線」，並未在靖國神社、釣魚台等敏感問題上故意觸怒北京，也積極與中方就《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）等經貿事務展開溝通，這說明在既有東亞經濟版圖之下，經濟力量是維繫中日韓關係不至於失控的紐帶。這個道理放諸中韓關係更是如此。

中韓貿易總額在去年和中日一樣，均突破3000億美金大關，新冠疫情將三方貿易和供應鏈更加緊密地捆綁在一起。更何況，低票當選的尹錫悅屬於「弱勢總統」身分，上任後施政將聚焦內政，其親美傾向並不會本質上改變韓國在美中之間尋求平衡支點的國際角色。

但幾乎可以確定的是，隨著岸田文雄、尹錫悅先後在日、韓當政，東北亞未來將重現「政冷經熱」的局面。2015年前後，在歐巴馬政府「亞太再平衡」背景下，安倍與中方產生激烈矛盾，原對中友好的朴槿惠亦因薩德部署與北京翻臉，再加上日韓因歷史問題交惡，中日韓三邊關係停滯多年。反而川普上任後，美日同盟互信銳減致使安倍回歸對中務實政策，中日關係回暖，而中韓關係則因文在寅擱置薩德爭議，以及川普鼓勵南北韓對話，而進入融洽期。

北韓金正恩政權抓住川普任內的契機，透過施展靈活外交的方式鞏固了自身統治，在目前疫情延續的情勢下，北韓已經不需要「改善」與西方關係，故今年初拒絕《終戰宣言》的動作，已經預示了尹錫悅上任後的可能作為。因此未來幾年，朝鮮半島南北持續對抗、中韓和中日關係轉冷，在華府主導下日韓關係有限度改善，但RCEP打開的中日韓經貿合作大門已然很難關上，此乃東北亞「政冷經熱」之前景。（作者為智庫研究員）