3月9日，20屆韓國總統大選，檯面上雖多達12人參選，但最後為執政的共同民主黨主帥李在明與國民力量黨提名的尹錫悅捉對廝殺。在開票過程中，兩人的票數一路緊咬，最後尹錫悅以不到1%的票差勝出，在選戰最後棄選表態支持尹錫悅的安哲秀，繼上次選舉再度扮演造王者的角色，而李在明飲恨敗北，但表現民主風度，承認敗選，選後的韓國未出現選舉爭議。

檢察總長出身的尹錫悅為政治素人，從宣布參選到成功挑戰執政黨僅短短8個月，雖不易，但稱不上在韓國社會掀起「尹錫悅旋風」。因李在明與尹錫悅的支持度在伯仲之間，囿於涇渭分明的民意，尹錫悅難以展現強勢領導。

此外，此次韓國大選堪稱史上最負面的選舉，選戰中，朝野雙方陣營接連爆出醜聞。尹錫悅所形塑的司法鐵漢形象因妻子金建熙的學歷造假與施壓、利誘媒體蒙上陰影。韓媒的出口民調顯示，49.3%選民對支持的候選人「不太滿意」，「感到滿意」的選民占47.6%。韓國選民在對朝野候選人皆不滿意中，選出較不討厭的對象，可預見5月10日上任後的尹錫悅將面對民意嚴厲的考驗，且出身名門的尹錫悅如何接地氣，展現鐵漢柔情，亦為決定尹錫悅支持率的高低。

韓國總統任期5年，雖無法連任，但執政黨通常可連續執政一次。共同民主黨此次爭取再續政權失敗，亦受新冠疫情影響，猶似美國前總統川普連任失利一般。決定韓國總統最後勝負的基本上為韓國選民所在意的內政，特別是年輕人最為不滿的就業狀況差、薪資追不上高房價的問題。當然，疫情全境擴散亦成壓跨共同民主黨政權的最後一根稻草。

矢言廢掉「婦女家庭部」的尹錫悅在選舉的終盤戰，將選戰帶到性別議題，但不是台灣近年政治中熱議的同婚，而聚焦在青壯年男性面臨兩年兵役與就業、生活壓力問題，但男性選民的政治參與熱度高過女性，最終尹錫悅未因婦女選票的流失而居劣勢，從選舉的結果來看，尹錫悅陣營的選票精算略勝一籌，「厭女青年」助勢將尹錫悅送進青瓦台。

韓國選民雖聚焦在內政上，決定了未來的青瓦台主人，但國際社會關心的是尹錫悅的外交政策如何調整，保守派歸位將翻轉革新派的文在寅所持的對北懷柔政策，而在美中對抗中，尹錫悅在選舉中亦旗幟鮮明地挺美及重視美日同盟。在電視辯論中，尹錫悅不假辭色地排序拜登、岸田文雄、習近平三人，此道出未來韓國外交政策的輕重緩急。

但民進黨政府不必以自己想像韓國，認為在「抗中」隊伍中，見到韓國起義來歸，而日本亦不能對日韓關係樂觀以對，在歷史認識問題中，逼韓國就範。對美外交雖為尹錫悅的起手式，在5月下旬，尹錫悅即可能迎接到訪的美國總統拜登，成為韓國史上就任後最快實現美韓峰會的總統，但如何妥善處理棘手的薩德系統（THAAD）問題，將左右韓國與中國及俄羅斯的關係，更牽動朝核情勢的良窳。

在俄烏衝突難解之際，東亞生波恐非拜登所設想的美國印太戰略。缺乏國際政治歷練的尹錫悅將面臨困難的外交挑戰與抉擇。（作者為 輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）