1983年11月5日，180餘席專職的學生代表首次集會，也第一次採用口頭表決，這裡顯示出學代的專業化，促成了學代大會的正常運作，也使得議事規則的運用更形重要，1984年3月24日因而有民權初步學會的成立，10月25日，台大校方將議事程序列入學代訓練課程，學生代議制度自此有了專業化的發展，而且也打造出嫻熟議事程序和議事技巧的學生公職。

1984年4月，台大大論社規畫舉辦的「論壇周」活動，內容包括〈當前政治情勢分析〉、〈從社會變遷談社會問題〉、〈論學生自治〉、〈《憲法》、《臨時條款》與憲政關係：從《選罷法》修正談年底選舉〉、〈學生運動與社會改革〉等，顯示校園內的學生自治和校外的憲政問題，已共同成為學運社團所關心的主題。

當年3月，台大校方一度意圖強迫醫代會主席復健醫學系學生曹永昌解散醫訊社，引發抗爭，聲援本案的《法言》遭到審稿刁難，社長政治學系學生顏淑芳率副社長法律學系學生周志宏、總主筆法律學系學生謝穎青辭職抗議，《大學新聞》對《法言》事件進行報導，並針對此舉辦了《台大的意見自由》和《言論自由在台灣》兩場大型座談會，校園民意無比沸騰，在民氣可用的情況下，改革派學運社團決定於代聯會主席選舉中聯合推舉政治學系學生吳叡人參選，另也推舉經濟學系學生陳昌彬競選法代會、中國文學系學生張麗伽競選文代會、社會學研究所研究生陳正然投入研究生協會主席選舉。

選舉結果，只有吳叡人得以利用覺民學會分裂有多人參選，以「還我學生權，還我自治權」為號召，在水滸集團大論五人小組累積的校園民意基礎上，擊敗群雄當選代聯會主席。

吳叡人把校園的民主改革視為學生權的爭取，另也試圖以學生政府概念重新定位代聯會，將三權分立的觀念帶進代聯會的組織改造，主張代聯會主席普選、設置學生議會和解除學生代表連任限制，而在抗爭的策略上，吳叡人具體地提出了「社會包圍校園」，把社會上的政治議題帶回校園，此正可以填補校園長期受到黨國控制下學生對於台灣歷史社會發展和政治變遷認識與反省的蒼白，豐富論述的色彩和深度。

11月，學生代表大會召開，成立代聯會組織章程修訂委員會以及福利委員會與學生自治研究調查委員會，1985年4月，吳叡人以校方駁回學代大會改革建議為由，辭職抗議。5月4日，吳叡人、田欣（資訊工程學系學生）、周志宏、李建昇、陳昌彬、陳枝禹（政治學系學生）、殷人玨（中國文學系學生）與張麗伽等八位學生前往教育部請願，呈遞高等教育改革的萬言書。此舉意味著校園學生自治運動開始認識到學生自治的種種問題終究根源於大學教育與其治理體制的問題。

只經過3年的運動過程，普選果然成為台大學生普遍認同的主流自治議題，1985年4月，學代大會在代聯會主席政治學系學生張壯熙主持下通過普選的臨時提案，惟因在場不足法定人數，合法性出現爭議。

台大校長孫震聲稱縱使學代大會通過提案，因內容牴觸台大社團法規，仍舊無效。這一說法正凸顯了學代大會對於學生自治事項立法權的限制，但也自揭校方是否願意修改相關社團管理法規，是學生普選能否實現的關鍵。

普選議題將改革派學生和覺民學會以及中立學生社團團結起來，促成5月11日學代大會上，具有覺民學會會員身分的大陸問題研究社社長、政治學系學生林佳龍提案通過的普選替代案──成立「代聯會主席直接選舉設計推動委員會」，並選任林佳龍、醫學系學生林郁容、政治學系學生黃秀如、法律學系學生黃國城與蘇瑞芬擔任委員。

國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員李文忠。（鄧博仁攝）

此一方案係以94：0的懸殊票數通過，正顯示出劉一德等人規畫以普選帶動校園民主改革的遠見。而學代大會議場之外，則有李文忠、王增齊、王作良（醫學系學生）、于治貴（牙醫學系學生）等人率領數十位學生發起511台大學生日遊行對校方和學代大會施壓，事後遭到校方以聚眾滋事，妨礙公務、辱罵師長等罪名懲處。

直委會針對代聯會主席制定之《代聯會主席選舉罷免法》，仍為校方否決，1986年4月，直委會出版了《直接選舉特刊》向全體學生說明了現階段普選運動的經緯。5月11日，因《大二英文》三修缺考遭到退學的李文忠，質疑遭到政治迫害，在傅鐘下進行絕食抗議一日，最後在7月遭到開除，參與聲援的王增齊、王作良、林郁容、法律學系學生周威佑、政治學系學生鄧丕雲、地理學系學生徐進鈺等則留校察看。

【未完待續，曾建元專欄每周五刊出】