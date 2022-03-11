「今日日本已回到80年前之地位與形勢，但願中國能以兄弟情誼予以扶助。」 「最初茫然若失，直覺日本民族將永無復起之望，就余個人而言，台灣20多萬軍隊，未交一戰即告投降，內心甚為痛苦。但天皇旨意，日本官民全體絕對遵從。 七七時，本人任職東北，不明最高當局原意，但自感多數軍隊集於鄰國境內，顯然不安。其後我方對中、蘇地大物博、美國軍力建立之速，以及中國潛伏之抵抗力量，均估計過低，致有今日之果，此命運吾人自甘承受。」 ................................................................................安籐利吉─1946年3月感言

1945年8月15日，日皇宣布無條件投降。當天下午，台灣總督安籐利吉在總督府召集軍事將領開會。會中一些少壯派軍人，尤其是空軍人員，堅持繼續抵抗。安籐在這場會議中，自始就主張服從天皇的聖旨，無條件投降。而社會大眾也渴望軍事將領們能服從安籐的指示。

第二天，在安籐的勸導安撫下，這群激進的少壯派軍人，終於接受了投降的事實。同時，原本由東京日本陸軍部（Imperial Japanese Army）直接指揮的台灣日本陸軍（第十方面軍），也改由日本駐中國軍司令岡村寧次來領導。

●總督府成立聯絡小組

日本投降後，日方為了配合中、美、英各方人員登陸台灣，及時成立了一個由總督府、陸軍、海軍各部們所組成的聯絡組；其下再根據業務性質分成軍事（military） 與民政（civil affairs) 小組；各小組又有專人分別接待中國與盟軍的人員。本案中的關鍵證人，鈴木源吾教授，就是民政小組的英譯人員；專門協助美軍的G5部門進行工作。

原田在作證時曾經談到：東京的陸軍部起先訓令他們：有關接收事宜，一切聽命於美軍人員的指示。但隨後不久又接到命令：美軍人員只是中方的顧問而已。

●1945年8月16日台灣日本軍部提領4億

台灣銀行之鈔票發行額在8月15日以前為14億圓，而在1945年8月16日這一天，台灣日軍部即自該行提取4億圓之鉅，而日方在1946年5月20日將台銀的業務交給中方時，發行額已增至23億圓 （+64%）。這是造成1945 年台灣通貨膨脹的主要原因之ㄧ。日軍1945年戰後匆忙鉅額提款的情形，也同樣發生在另一殖民地韓國。

●1945年8.22台電信局奉命銷毀軍用通訊密碼本

美軍從無線電劫聽到台灣的電訊：在盟軍（Allied Force）登台前，在台日軍應銷毀通訊密碼本。

1945年8月22日，美軍的情報機構OSS（SSU 前身），截收到一份台灣總督府電訊辦公室發给台南電信局局長的電報，内容如下：為了避免落入敵軍手中，立即燒毀陸軍及海軍的密碼，同時也銷毁民用的密碼。任務完成後，立刻回報 。（圖片來源：NARA，作者提供）

這封由台北發出的電報，是總督府所轄電信局長電令台南及澎湖的電信局長，要求他們銷毀軍用電報郵箱址的密碼。 （圖片來源：NARA，作者提供）

●1945年9月1日盟軍尋俘小組登陸

美國空軍（陸軍航空隊）救難隊的尋俘小組（AGAS POW），是第一批登陸台灣的盟軍人員，他們分成兩批，乘坐不同船隻來到台灣。第一批是自廈門乘坐日本海軍的潛艇驅逐艦，由Machellan中尉領導，除了3位美軍外，另外也有一小隊約15人的中方人員，其中包括了軍統局閩南站的黃昭明（前福州市長）、張士德上校、以及包括通訊人員和伙夫在內的其他12名人員。第二批人員由Johnson上尉所領導，乘坐戎克船於數天後抵達台灣。

當第一批盟軍和日軍第一次接觸時，是非常危險的時刻。由於語言不通，初次見面雙方劍拔弩張。（照片：美軍檔案，作者提供）

盟軍尋俘小組登陸台灣後，第一批盟軍戰俘欣喜的步出金瓜石俘營。（照片：美軍檔案，作者提供） 【日軍對待戰俘非常的惡烈；戰俘們終日飢餓的在不通風、高溫（華氏130度）、含硫酸礦水的礦坑中工作，咸認為那段歲月是：終極殘酷的磨難！ The ordeal was the ultimate in brutality！】

這批人員被安排住在台北近郊最高檔的招待所，梅園。他們從台灣銀行領取了第一筆的工作費用後，就正式展開了工作。此刻小組首要的任務就是探視分屬美、英、荷、澳籍的1千多名的盟軍戰俘。而鈴木源吾教授則被要求替這隊伍作翻譯，前後達3個月之久，並獲得了600美金的酬勞。

●英美聯軍的接俘行動

1945年9月6日，航母護航艦布洛克島（Block Island）將其機庫甲板改造成醫院病房，以容納甫從台灣獲救的474 名英國和美國軍人。（圖片來源：NARA，作者提供）

中美聯合的尋俘小組1945年9月1日就已經登陸，但真正的接俘是一直等到1945年9月5日才正式展開。美軍擔心日軍中仍有頑固份子拒絕投降，並和戰俘同歸於盡，因而救援的行動有相當的急迫性。9月3日，在日本簽署了降書的第二天，第七艦隊司令下令733.1特遣隊加速開向基隆，並規定「盡快」完成救援。

接俘的先遣隊是由兩艘巡洋艦和一艘驅逐艦所組成，於 9月5日凌晨3點到達基隆外海，趁著黎明前，美軍開始派出F4U Corsairs和F6F Hellcats低空飛過島的北端，偵察3個戰俘營、一個機場、碼頭、高射砲陣地和其他日本設施，收集了他們所能得到的關於地面局勢的所有信息。

他們還低空掠過日軍設施，以震嚇當地指揮官並鼓舞戰俘，並空投傳單。傳單上指示日軍當局派遣領港人員前來外海會合，並派主管級官員在碼頭等候登陸部隊。與此同時，海軍陸戰隊的一架M-3 Avenger甚至冒險闖落在台北松山機場，並和日軍指揮官會見。

在一切安全措施安置好後，在空中戰機的掩護以及日軍引港人員的帶領下，先頭部隊緩緩地通過基隆外海層層的布雷區，8.5小時後終於停靠碼頭。途中還發現了4枚魚雷，摧毀了其中兩枚。（以上內容譯自：US Navy Institute：Charting a Course toward Rescue）

初次登上美軍接俘艦的日軍基隆港領港員（照片來源：USS Block Island Cruise book，作者提供）

在基隆港碼頭迎接美國接俘艦的日軍，以及包括翻譯鈴木源吾在內的美軍尋俘小組。（照片來源：USS Block Island Cruise book，作者提供）

1945年9月5日盟軍接俘行動的前奏；一架美國海軍陸戰隊的M-3 Avenger 戰機強行降落台北松山機場。（照片來源：USS Block Island Cruise book，作者提供）

此橋距松山機場附近的戰俘營（今民生國中）不遠（今塔悠路、撫遠街119巷交叉口附近，河面為基隆河）。（照片來源：USS Block Island Cruise book，作者提供）

美軍是多慮了，事實上，台灣的日軍完全接受了無條件投降的這個事實，並以實際的行動來配合。

8月下旬，日軍開始將台灣各地盟軍戰俘集中到台北附近的3個臨時轉運站；分別位於大直（今北安路國防部營區內）、松山機場附近基隆河旁的軍事單位（今民生國中）、以及圓山日軍療養院（今花博公園）。9月5日當天就有9500磅的救援物資和藥品運到這3個轉運站，其間還發生空投不慎，砸死了3名戰俘。

1945年9月5日上午晚些時候，基隆港上岸的美軍會見了日軍的代表，其中包括擔任翻譯的鈴木源吾教授。領隊庫利上校立即要求開始將盟軍戰俘從集中營中移走。

到了1945年9月6日晚上，所有能走動的1593名戰犯都已經被接走。但82名戰俘病得無法移動，只好暫時留在日本醫院：由留下來的39美軍名醫務人員來照顧。9月6日以後，美軍就將剩下的任務交給剛剛趕來的英國特遣隊

根據美軍事後的報告，100%的戰俘因營養不良而伴有極度水腫，並有腳氣、貧血、腹瀉、慢性潰瘍、瘧疾和腸道寄生蟲等疾病需要醫療。

離開母艦，準備登陸基隆，進行接俘的美國海軍陸戰隊人員。（照片來源：USS Block Island Cruise book，作者提供）

準備離艦，登陸基隆，進行接俘的美國海軍陸戰隊人員。（照片來源：USS Block Island Cruise book，作者提供）

從登陸台灣開始，美軍即發生了一些利用占領軍權勢牟利之弊端。1945年9月1日第一批抵台的尋俘小組，在登臺之初，立即要求日軍提洪10萬 圓作為運作資金，實際上這筆資金的帳目相當混亂不明 。此外是軍紀問題，美軍尋俘小組登陸最初 （1945年9月1日），不過是士兵強奪日軍寬刀等簡單事件而已；但， 9月初 （5日） 美軍接俘軍艦駛進基隆港後，當晚（艦上官兵下船後）卻到處聽到槍聲，總共發生了近50件美軍對婦女暴行的事件；其中得遂者將近半數。對照同時，中國軍對婦女的暴行只有1件， 且犯者被抓後當場即被槍決，兩相比較，占領初期美軍的軍紀問題顯得嚴重。（參見《第十方面軍復原史資料》，收於蘇瑤崇主編，《台灣終戰事務處理資料集》，頁85。）

●1945年9月10日美軍戰略情報組台灣特遣隊（SSU Formosa Mission）登陸

由Clark少校所領軍，戰略情報組的一個5人的特遣隊 （SSU Formosa Mission）由昆明直接飛到台灣。這個小隊人數雖然不多，但是其重要性以及所扮演的角色，並不亞於美軍聯絡組；它是戰後盟軍總部在台灣的耳目。

一下飛機後，他們就徵用了台北的一間高級的藝妓館，玫瑰園，作為他們的總部。初期他們走遍全台，收集各種情報，並參與遣返日本軍民的任務。他們每天追核遣返的士兵人數，並定期用它的專用無線電台向SSU總部報告。（圖文取自：Office of the Command Historian ：History in the Raw）

對美軍而言，解除在台十多萬日軍的武裝以及遣返他們回國的作業，不僅僅是運輸的問題，更是一項安全的問題；稍有不慎，就會影響到亞太區域的穩定。因而這項既龐大又複雜的作業，完全由東京的盟軍總部所主導；不但安排運輸船艦，也由美軍台灣聯絡組協同長官公署的警備司令部一起作業；更派出這支獨立的SSU情報特遣隊，核實進度、監控、回報一切狀況。

1945年10月24日和美國陸軍台灣聯絡團同機抵達台，擁有情報員經歷的葛超智（Kerr），在對美國大使館提出的報告中，提到了日軍埋藏武器，甚至隱藏兵員的情報：「正在復員等船返回日本的日軍，據報告態度上難以駕馭，脾氣惡劣，時不時形成威脅。宿處惡劣，伙食情況日見其差。中方的處理使情況更為惡化。青年將校極為心不甘情不願同意服從投降的命令，但聽說在談起事；有許許多多謠傳，說利用成功的演習隱藏了武器和兵員，以待起事的這一天。」

SUU Formosa Mission以台北的玫瑰園藝妓舘作為其總部。作者估計大概在北投。初期來台的美軍人員也以此為歡宴、娛樂的地方。（照片：作者炳文提供）

玫瑰園藝妓舘的藝妓（照片：作者炳文提供）

玫瑰園藝妓舘的藝妓（照片：作者炳文提供）

SSU Formosa Mission調用了前日本憲兵作為他們的警衛（照片：作者炳文提供）

Formosa Mission自備的吉普車，檔風玻璃下方漆有 「 SSU Formosa」字樣（照片：作者炳文提供）

SSU Formosa Mission自備的無線電，直通他們在重慶的總部。（照片：作者炳文提供）

●附註：

戰略情報組織（SSU），他的前身OSS從1943年後就派人進駐中國；訓練中國敵後游擊隊以及從事對日的情報作戰。同時也被付予收集台灣的軍事及社會的情報。 1945年10月1日OSS改組成SSU。我們從以下幾項史料，就可以了解大戰期間，該組織對台灣的情報收集活動。

1945.3 有關台灣政治活動的情報

1945.3.17 日本如何使用台灣人（Japanese use of Formosans）

1945.4.7 日本在台灣的徵兵及宣傳手段

OSS／SSU 在中國的人員和美軍台灣聯絡組一樣，都直屬於魏德邁在重慶的中國戰區總部。日本投降以後，該單位立即派人登陸台灣，從事情報的收集、分析。總部指派給這個小隊的正式任務就是：監視台灣日軍的遣返過程（The task of the Formosa Mission was to monitor the repatriation of the surrendered Japanese military.）並按時回報總部。

以下幾則史料説明了戰後初期他們在台的情報收集工作。

1945.10.16 有關台灣軍事方面及一般的情勢

1945.10.23 目前在台灣的日本及中國軍隊

1945.10.1 台灣社會目前的心態（Attitudes in Taiwan）

1945.10.30 台灣目前的經濟狀況

1944年OSS／SSU 的教官正在教導中國的游擊隊員如何跳傘。（照片：美軍檔案，作者提供）

1945.10.31 中國接手以後台灣的情況

1946.4.24 台灣的日本戰犯

1945.9.29 中國在台灣的占領軍（Formosa-Chinese Occupation Forces）

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】