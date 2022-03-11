突然的不利消息飛來，要打破我們的原則，即為蘇俄希望我們加入共產黨。而林顧問亦不就列寧格勒軍區司令，仍與我們一同回去，就西北軍顧問。此話是林顧問對馮氏說的，馮氏據以告知我們，使大家商量應付辦法。

李興中等則主張加入共產黨，理由為如不加入，蘇俄即不援助，西北軍非根本失敗不可。況且我們已進到共產黨範圍之中，人家看得起你，叫你加入，你竟敢違反其意，恐大家性命亦在危險之中。大多數的隨從人員鹹感失望與恐慌，都贊成此說。

惟我獨持異議，我認為原則不可變，現在把握不住原則者，將來亦把握不住現實，結果只是失敗。且情形之壞尚不至此，我以為是假定語氣，就是說假令我們加入共產黨，則林顧問仍回西北，不然即不會與林顧問之事一併提出來講。萬一是肯定語氣，而非我們加入共產黨不可者，則一切已出我們意料之外，而違反國共合作的諾言，茲事體大，要馮氏親自決定。不過充其量僅是俄援少點甚至沒有而已，危險是不會有的。孫逸仙大學的學生，有反共的，亦仍供給以一切，而未迫其退學。其中托派之張威遐、陸一遠等，在紅場上，史達林演說時，大呼打倒史達林，亦仍無事。

我以為第一個假定是，如所稱的加入共產黨而林顧問回西北，他將是太上總司令。未知馮先生何以對自己與西北團體，又何以對國家民族？為馮先生作此想者，我不知將置馮先生於何地？第二個假定是不加入共產黨，而因林顧問之不來，俄援遂至停止。但我不作此想，因為對已經發生衝突的國民革命軍，俄援仍未停止。第三個假定為我們仍是國民黨，俄援仍斷斷續續的來，我想最有可能。今日而有相反的消息傳來，我想把其中蹊蹺弄清楚再決定。

我說完之後，大家面面相覷，只馮玉祥一人贊成。他說，「我誓不做兒皇帝，老早已經講過了，咱們要對得住國家。」他要大家辦護照離開俄國到德國去，打算經印度由西藏而達甘肅。我認為尚未到決裂階段，仍有交涉餘地，不能輕舉妄動，不如待林顧問來問個明白再說。

第二天林顧問來了，開始勸我們加入共產黨，以為加入之後只有好處，而沒有壞處。然這不是蘇聯政府的意思，而是他個人此數月來為我們辦交涉的感覺。譬如蘇俄對我們以前的軍械援助，是一種對友軍的援助，以一次為限。再要求援助時，則另案辦理，要重行調查，再行決議。所以耽誤許多時候，接濟不上，西北軍至有此次之失敗。他這次與軍事委員會副委員長翁歇立克脫之交涉，亦是要求一次援助。但鑒於以前之失敗，擬訂立永久性不斷援助之計畫，然非把我們軍隊變為共產黨軍隊，軍委會是不便負責統籌的。

至此我們明白要我們加入共黨者，為林顧問之希望。然我們對於蘇俄，只要求其一次大批的援助，因所謂永久援助者，仍不可靠，中途亦要停止的。馮氏即謂，他是國民黨黨員，所以不考慮加入共產黨問題。馮氏既有堅決的答覆，我們就可說話了。我因說共產主義，現在蘇聯尚行不通，不然亦不至頒行新經濟政策，何能以期諸中國？為了爭取俄援，把那來做不到之事，亦預先答應下來，騙人之事，我們是不能幹的。林顧問則謂他完全從軍援上著眼，他是軍人，政治問題，要我們自己考慮，他打算3天後，來聽回音。

第三天馮氏告訴我，林顧問要我和另一位去吃晚飯。飯後也許要帶我們去會什麼要人，我們可以好好準備點談話材料。但會什麼人也不知道，談話材料自無從預備起。屆時林顧問果然親來，偕我們重到1個多月前去過的夜總會晚餐。餐畢即邀懂俄文之某君去會史達林，說已約定十點一刻，可以談半句鐘。屆時克里姆林宮有專備汽車來接，囑我在夜總會暫候，因我不大懂俄文，可以用不到去。

史達林的晤見，真是稀罕的事，他是不多見外客的。那時西方人見到他的，僅有5個人，他是黨部書記長，而在政府中無職務，所以可拒見外來貴賓。不過東方人見過他的，亦殊不少，中國人中，張國燾、譚平山、鄧演達、陳友仁都見過他。因為他是東方民族問題專家，所以喜歡與東方人見面，以充實其研究之材料。然其談話，刻板至類於公文程式，故被譏為形式主義者，其無味可知。而其生活，則以流亡20年，養成其晝伏夜動之習慣，非9時後不辦公。其見西方人必在日間，自認是痛苦的，故不常有。

史達林此次與某君的談話，多關於今後中國的政局，實在太重要了。我當時立刻把某君所轉告者，一齊記下來。這本書都是回憶當時情形，現在始寫下來，惟於史達林會見的談話，是當時記在日記上，而現在抄錄下來的。可惜某君以恐妨礙其政治前途，而不肯透露姓名，這是要向讀者抱歉的地方。

【未完待續】