近來各國通膨率持續上揚，隨著俄烏開戰，油價連日高檔震盪，並維持在110美元上下，通膨大有山雨欲來之勢，外界更擔心如此下去是否會演變成另一次的停滯性通膨，不但推升了通膨，也讓景氣跌至谷底，並讓失業人口暴增，果真如此，那就真的不妙了。

從目前國內外指標看來，這樣的擔心是有些道理的，甫公布的歐元區2月通膨率升至5.8％，美國2月通膨率更升至7.9％都創了近年新高，而亞洲除日本、中國大陸通膨率仍低，台灣日前公布的2月通膨率也達2.36％，官方並預判3月會更高，韓國也已升至3.7％，看看這些數據，確實會讓人憂心偃旗息鼓已久的通膨是否又要捲土重來。

事實上，所謂通膨並非指一時物價的上漲，或者幾個月的物價上漲，而是指一段時間物價持續的高漲，不但漲幅要大，而且持續期間要長，以此看來，目前的情況雖有千軍萬馬之勢，然而持續期間仍不夠長，因此只能說是通膨壓力升高，還不足以認定為通膨已經出現，至於停滯性通膨，那就更遙遠了。

我們以美國的通膨率為例，以三年平均率觀察，1979～1981年11.7％，這是二次石油危機年代，意思是連續三年，每年物價漲幅都超過一成，這麼高的通膨率，繼之以百業蕭條，失業上揚，使得美國政府左右為難，到底要升息來平抑通膨，還是要降息來提振景氣？這自然也考倒了經濟學家，連續三年的平均通膨率後來再也沒這麼高，直到2007年隨著國際油價飆漲，沉寂二十多年的通膨又有捲土重來之勢，油價於年底逼近90美元，次年逐月創新高，至7月升破140美元，國際農工原料的行情也扶搖直上，2006～2008年平均通膨率升至3.3％，是二次石油危機以來最高，然而不論就持續性或漲幅，已遠不及兩次石油危機那個年代，因此準確的說，這也不能算是通膨。

自去年下半年起，隨著國際油價走高，國際榖物行情上揚，通膨壓力逐月升高，人情之常，大家又開始擔心經濟學書本裡說的那個通膨是否又來了？我們一樣以三年平均觀察，2019～2021年美國平均通膨率2.6％，確實比較高，但相較於石油危機年代、2006～2008年油價飆漲的年代，仍有不小的差距，因此也不能算是通膨。

我們判斷一國是否有通膨之所以要觀察較長的期間，主要是避免被低基期誤導，如今各國看通膨率都是消費者物價（CPI）年增率，只要前一年大跌，今年就容易大漲，如果就此進行判斷，並不恰當，但如果明年又大漲，後年還大漲，這就與基期無關了，如此必是貨真價實的通膨了。

2020年初全球發生疫情，景氣重挫，油價大跌，拜低基期之賜，2021年漲幅大一點，是自然之理，是以美國通膨率去年5月升至5.0％，隨後一路走高，若在這個高基期之下，今年5月起通膨率還是居高不下，這就說明物價高漲已非僅是低基期使然，而是確有通膨因子，惟這是否能稱之為通膨？又或者說石油危機年代的停滯性通膨是否真會捲土重來？這就要看這個居高不下的通膨率能持續多久了。

台灣這一波通膨壓力，源於進口的大宗物資價格大漲，就以綜合進口、出口及國產內銷的廠商交易價格～躉售物價（WPI）而言，今年2月年增率高達11.5％，已連續11個月呈兩位數上漲，與歷年同月比較，更創下1982年二次石油危機以來新高，聽起來很嚴重，然而，這實在是前一年的基期過低使然，就指數而言，今年2月是109.4，而2010～2014年的2月介於111～118之間，兩相比較，非但沒有創什麼偉大的紀錄，反而比過去還低，這告訴我們，觀察通膨這個現象，除了看漲幅，也必須看物價指數本身，才不致被基期所誤導。

如此說來，自去年下半年以來的物價上漲，不論是衡量廠商交易的躉售物價，或是消費市場上的消費者物價，確實因國內外景氣復甦而出現上漲，然而這個漲幅裡，有一部分是真實的，有一部分則是低基期因素所致，得再觀察一段期間才會明朗，大約是今年5月以後，如果漲幅（年增率）還是這麼大，那就真得要提高警覺了，因為這就是貨真價實的上漲了。

至於說台灣目前是否有停滯性通膨（stagflation）的疑慮？從目前出口、訂單仍大幅成長看來，尚不需擔憂，停滯性通膨是指通膨率、失業率雙雙走高的局面，目前並沒有這個跡象，但是國際情勢瞬息萬變，俄烏軍事衝突會演變成什麼情況，還很難說，這自然會為來日的全球經濟投下變數，台灣當然也會受波及，這一切皆在未定之天，我們沒有水晶球，也無法以模型預測，只能靜觀其變。然而在不可測的國際政治之外，對於可測的經濟現象，則不宜人云亦云，而應多加了解，方是處亂世之道。