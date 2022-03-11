1939年3月15日希特勒悍然入侵捷克斯洛伐克，德軍僅僅用了18個小時就開進了捷克首都布拉格。

當時德國一天天強大，覬覦四周小國，捷克採｢遠交近攻｣策略，外交上親英法，英法也企圖以捷克掣肘德國。然而當希特勒大軍進逼，工業力量原本雄厚的捷克居然不發一槍一彈就選擇了投降。何以故？一來德國軍力如日中天，歐洲各國都不敢招惹，英法兩國口說幫忙卻不出兵，基本上是放棄了捷克，甚至｢慕尼黑協定｣就把捷克斯洛伐克給出賣了；更讓捷克無法接受的是捷克盟友波蘭，居然在德軍入侵時不僅沒有施以援手反而趁火打劫，占領捷克領土。

這不跟當前的烏克蘭情形很像嗎？大國間的博弈以犧牲小國利益為代價結束。後人嘲笑捷克的不抵抗，總統愛德華貝瑞斯務實地選擇了在當前條件下不戰而降的決定，他說，抵抗絕對不會成功，只會帶來鮮血和不必要的破壞，他不能讓布拉格在自己的手上毀滅。

如今俄國大軍兵臨城下，斯拉夫的共同文明基輔在坦克大砲下能保存良好嗎？正考驗著澤倫斯基的智慧。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※