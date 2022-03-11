世界知名搖滾歌手約翰藍儂的經典歌曲《想像》（image）是越戰時期全球經典反戰標竿之一，時至今日仍膾炙人口，亦為青年人對時代責任與人道發展的理性對話基礎之一。而音樂反戰的省思，在今日全球再度面臨俄烏戰爭時，更凸顯搖滾樂歷久不衰所應彰顯出「愛與和平」的普世價值。上周末，歐洲150個電台串聯，同步播放藍儂另一首知名的歌曲《give peace a chance》（給和平一個機會），也再次提醒世人，我們不應對每天因戰亂喪失的人命視而不見，畢竟和平不會從單方面而來，呼籲停戰並以談判取代衝突才是王道。

而遠在地球另一端的台灣，從上周立法院開議的總質詢開始，民進黨政府閣員即展現各種聲援烏克蘭的創意，卻不呼籲國與國之間停止戰爭、尋求和平的路徑。行政院長蘇貞昌面對立委詢問若遇到空襲怎麼辦？他愣住了，彷彿人民的生命不在他嚴肅考量的範圍內，但他稍早與美國訪問團談及戰爭時又為何如此鬥志高昂？

總統蔡英文日前在臉書貼出將白色蘭花運用「奈米科技」噴漆為烏克蘭國旗藍黃色的盆栽照片，隱含著民進黨人為加工抹色單純事物，以符合其政治操作的手法。蔡總統此舉，已經將援助烏克蘭的台灣，更明確抬升至精神層面的鼓勵烏克蘭繼續戰鬥，以在綠營支持者心中炒作一波民進黨「抗中保台」的心理投射；然而作為一個國家領導人，此舉卻失去了以蒼生為念的基本格局。

俄烏戰爭中犧牲的每條性命，背後都是各個家庭失去親人的傷痛與更多戰爭後遺症。戰爭並不是從2022年才開始。駐烏克蘭法國女記者波諾指出，過去8年來，烏克蘭空軍瘋狂轟炸頓巴斯地區，空襲是當地日常。她指控俄語區居民被當成目標，他們對歐洲現在的態度感到震驚。法新社證實她的說法，根據聯合國人權事務高級專員辦事處截至2020年3月資料統計，烏東地區有超過13000人死亡，其中包括3350位平民。然而究竟誰該負責，法新社沒有說明，這或許就是作為北約國家媒體的沉痛現實考量。

戰爭的本質內涵就是生靈塗炭，古今中外多少戰役，交戰方在死傷人數方面也多是平民大於軍隊，這包含了武器之外的逃難過程與饑荒瘟疫。但戰場的殺伐讓很多暴戾的政客有了更多炒作對立與嗜血性的渲染機會。如果一個置身事外的國家，在交戰期間以國家力量宣傳並募集物資、資金給任一方，甚至由執政黨要員鼓動人員加入外籍兵團參戰，這不僅非關正義，反而是助長延續殺害更多生命、要不得的「看熱鬧」行徑。

我們該做的是協助難民度過難關，呼籲尋求和平方式讓戰爭落幕，不是嗎？除非我們的總統像烏克蘭的澤倫斯基一樣，想得到的似乎不是和平。

林飛帆、林昶佐、吳怡農這幾位民進黨加持的從政青年樣板，當他們在講台與媒體上宣揚烏克蘭的悲壯戰爭時，可曾想到若有人真的受到煽動前往烏克蘭從軍，誰能對他們的生命負責？他們沒說，就如同他們推動的太陽花之亂，這些青年領袖也沒有對任何一個因觸法而受罰的學生負責那般。他們不會跑去參戰的，因為叫囂就能讓政治紅利滿載，戰場上犧牲的不會是執政權貴，而是那些被派出的窮人孩子，與他們殺死的其他窮人的孩子。（作者為資深媒體人）

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