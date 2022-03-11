外交部長吳釗燮。本報資料室

外交部長吳釗燮在立法院報告時說：如果中國錯估形勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價！

吳釗燮與蘇貞昌一樣，都有幸一起名列共軍的頭號戰犯名單中，他們痛恨中共的心情可以理解。他們罵起對岸共軍來，一副準備「不共戴天、與汝皆亡」的壯烈情懷，令人感動落淚。

遺憾的是，對敵人公然嗆聲挑釁，就是所謂的「愚勇」，實為不智；而且還準備要拉全台民眾一起下水，承擔執政黨因為處理不好兩岸關係所造成的後果！

全世界的人都知道，台灣一個小島對抗世界軍力第二強的中國，無異是以卵擊石。即令蘇院長不斷拍桌子罵國民黨孬種，不敢對抗中共軍隊，但是用「要對方付出慘痛代價」這種虛張聲勢的恐嚇手法，人家真的會嚇到嗎？

這就像是開千萬超跑的富家子弟，跟開火車的人說：「你如果敢跟我對撞，你將付出慘痛代價」一般，讓人啼笑皆非。是的，對方所要付出的慘痛代價，可能是撞毀了車頭及第一、二節車廂，火車還有10幾節車廂完好如初，超跑恐怕已經變成一團廢鐵，開車的已經變成肉餅了。

還是國防部長比較務實，不像這些綠營政客那樣總是打嘴炮、耍匹夫之勇。國防部長很清楚一件事：戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，盡可能避免發生戰爭，才是上策；因為一旦發生戰爭，戰場就在本島，我們所付出的代價，一定會比對方更慘痛千百倍！

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