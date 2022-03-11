網紅將軍于北辰自從退出國民黨後判若兩人，不過講的是真心話還是幹話，大有問題。最近他上政論節目說當兵割草、刷油漆是浪費時間，服兵役4個月扎實訓練其實很夠的，他拍胸脯負責任講。于將軍走親綠路線是他的選擇，為執政黨備受爭議的兵役政策擦脂抹粉，這就很糟糕。

立法院法制局最近提出兩件國安問題的建議，引起輿論熱議。一件是少子化趨勢下，17年後台灣役男只有5.6萬人，建議恢復徵兵制；另一件是縮小大而不當的防空識別區，避免國軍頻繁動員的勤務負擔，耗損戰力。兩件事都是眼前國防部的難題，偏偏都打到執政黨痛處。

2016年于北辰針對中共轟炸機二度繞台貼出與蘭嶼合照及軍公教退休金被砍，撰文指出「原本獻身報國的崇高志業，每天充滿焦慮與無奈，還有誰願意讓自己的孩子投身軍旅？」「難怪軍校招不到學生、難怪軍隊募不到士兵、難怪中共敢兩度繞台」。于北辰這番言論與退不退出國民黨一點關係都沒有，只要是身為台灣的一份子都該向當局者迷的執政黨直諫不諱。

中共愈來愈敢、愈來愈頻繁繞台、台灣募不到兵，戰力空虛是連美國政府都擔憂不已的現實問題，討論恢復徵兵制正是良機，于北辰怎麼反而說「服兵役4個月夠了」？于北辰何不舉個例子，看哪個國家能在4個月訓練出能戰之兵？錯失台灣能夠好好檢討戰力的機會，也錯失檢討防空識別區究竟是大而無當，還是防空保衛之必需？

服兵役是國民應盡義務，在國家承平之時或許少了些危機意識，但面臨兵凶戰危的威脅則不可講幹話來討好執政黨，如果連我們上過成功嶺大專集訓、服過1年10個月義務役的四五六年級生都質疑4個月能訓練出合格的戰鬥兵，還真枉費國家這麼多年竟栽培出這麼一個講幹話的網紅將軍！

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