俄烏戰爭畫面。（示意圖／路透社）

在國際社會強烈要求調查俄羅斯潛在戰爭罪行呼聲之際，俄軍又露出猙獰面目，襲擊了烏克蘭一家婦幼醫院，造成無辜平民死傷慘劇，世界各國譴責俄羅斯之聲不絕於耳，然而俄羅斯強暴烏克蘭的行為似乎非到完全佔有而不停歇。

俄羅斯入侵烏克蘭已進入第三週了，兩國談談打打，打打談談，由於烏克蘭堅不接受俄羅斯對克里米亞半島的併吞，也不承認盧甘斯克和頓涅茨克在該國境內獨立，所以為了維護國土完整與主權獨立誓死捍衛到底，只是殘酷的戰爭最終不得不迫使烏克蘭向俄羅斯豎白旗。

現在的問題是，一旦戰火結束，我們將生活在一個什麼樣的世界？未來我們將如何定義一個國家的實力？是通過軍事力量與和無視法治，還是通過外交和民主的途徑？

這一次俄烏戰爭的焦點是克里米亞，事實上，無論從歷史上、法理上或感情上來看，克島並沒有一個各方都可接受的歸屬，在當前民族主義被戰火激發下，要接受克里米亞被俄羅斯奪走並承認頓巴斯地區的獨立，不但烏克蘭不同意，而且歐美國家更不願看到克里米亞在俄羅斯掌控下增大其在黑海的實力。在歷史上，俄羅斯和西方的衝突，幾乎都與爭奪黑海控制權有關，因此克里米亞歸屬問題，也牽扯到國際上錯綜複雜的地緣政治，所以俄烏戰爭已非國家主權概念之爭，而是一場關乎世界和平的地緣政治之爭。

歷史上的俄羅斯並不是一個崇尚和平的民族，俄羅斯人的歷史慣性是去征服別人的國家，1990年蘇聯崩潰之後，俄羅斯除了擁有核武可以震懾世界之外，已不再是超強大國，在民族國家形成後，威權主義趨向式微，國際間的結盟合作越來越重要，尤其是在全球化的今天，基本上已逐漸脫離人類最原始弱肉強食之叢林法則，國際社會重視的應該是來自於對民主與人權法治的承諾，以及對和平決策的集體追求，那是一種世界一家的概念。

普京一心想讓俄羅斯再次偉大，但在他領導下的俄羅斯與其他國家關係並不十分緊密，除提供能源與武器外，各種重要合作交流並不多，現又靠著拳頭去進犯烏克蘭，縱使佔有了，也絕非可以永久擁有，只會讓俄羅斯帶來孤立無援的窘境罷了。

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