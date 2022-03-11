監察院自民國82年起，依《公職人員財產申報法》第6條第2項規定，就總統、副總統、行政、立法、司法、考試、監察各院院長、副院長、政務人員、立法委員、直轄市長、縣（市）長等人員之財產申報資料，除登載收錄於《廉政專刊》外，同時建置網路查詢系統，提供外界鍵入查詢。

回顧《廉政專刊》此一監察院公報之演進，係自民國82年10月起發刊，原稱為：《監察院公報 - 公職人員財產申報資料專刊》。其後，自民國99年5月起，更名為《監察院公報：廉政專刊》。最新一期的《廉政專刊第182期》，於本（3）月9日發布於網。連日來，媒體普遍聚焦鎖定於：「蔡英文總統存款5564萬並繼承7筆土地，賴清德副總統房貸1681萬元，蘇貞昌財產縮水1086萬、陳時中1年內償還房貸353萬元，唐鳳政務委員沒有買比特幣」等公報內容。

然查《公職人員財產申報法》第二條之規定，其實共有13大類公職人員，應依法申報財產，但《廉政專刊》至今，卻仍僅收錄「總統、副總統、行政、立法、司法、考試、監察各院院長、副院長、政務人員、立法委員、直轄市長、縣（市）長」等人員之財產申報資料，顯有應予儘速調整、主動公開之必要。尤其，對於掌控龐大校務基金的國立大學校長，更應列為優先考慮。

前立委鄭秀玲教授於前（2020）年5月，因驚駭於台師大校長吳正己，竟動用「校務基金」購買Tesla豪華電動車（當時台師大已有三部首長座車，其中一部才三年舊），乃擇以《小民困苦，校長進補》為題，執筆感嘆「慷公款之慨」的豪奢之風，以及「校務基金」的管理黑洞病灶。鄭教授在該篇專文裡寫道：「國立大學校院校務基金設置條例」於2015年修法後，竟將原「校務會議下設經費稽核委員會，以監督校務基金管理委員會」的條文刪除，一筆勾銷了經費稽核委員會的存在，而改由直接隸屬校長的專（或兼）任人員執行經費稽核工作。結果形成「校長用錢，卻由自己找人擔任稽核人員的荒謬惡法」。鄭教授痛陳：在疫情衝擊百業蕭條之際，49所國立大學每年上千億元校務基金 （多數來自學生學雜費及政府預算），難道要任其缺乏監督機制，而繼續成為「校長們的小金庫」？

一如鄭教授所言：國立大學校長坐擁「小金庫」，且「校長用錢，卻由自己找人擔任稽核人員」。據此，檢視其財產申報資料一律由監察院依法主動公開的「總統、副總統、行政、立法、司法、考試、監察各院院長、副院長、政務人員、立法委員、直轄市長、縣（市）長」等，似無有任何與國立大學校長同樣坐擁「小金庫」，且「首長用錢，還可以由自己找人擔任稽核人員」的乖謬情形。綜上，監察院與立法院是應速予聯手修法，以讓國立大學的校長們，也可以好好曬個太陽！（作者為台師大教授）

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