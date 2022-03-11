如何看待大陸《國家統一法》的議案？島內「綠大藍小」的格局是否意味著和平統一窗口是否越來越小？如何看待外媒聲稱的2027武統台灣的觀點？中美如何建立機制預防台海衝突？帶著這些問題，鳳凰兩會記者與中外記者聯合採訪大陸全國人大外事委員會委員、北京大學台灣研究院院長李義虎。

一、如何看待可能出台的《國家統一法》？李義虎回應

記者：北京是否考慮出台《國家統一法》或者《祖國統一法》，如果可能的話，您認為何時出台，它和《反分裂國家法》最大的不同在哪裡？

李義虎：我們都注意到有一些全國人大代表、政協委員以及學者確實提出過大陸要應該出台《國家統一法》或者叫《祖國統一法》，也不是說今年兩會提出，去年前年就有類似的主張。因為我並沒有提出搞一個《國家統一法》，也不主張現在來討論或者制定《國家統一法》，所以我無法回答你說它何時出台。正如國台辦發言人前幾天所說，《憲法》和《反分裂國家法》都有對怎麼解決台灣問題和實現國家統一有所規定，他們已經在台灣問題和國家統一問題方面都發揮了獨特的重要作用，而且今後還會繼續發揮這種作用。所以我認為，就目前的態勢來講，還不具備條件來推出一部《國家統一法》。

當然我在這次兩會也提了個建議，雖然我認為現在還不具備條件出台《國家統一法》，但是根據目前兩岸的局勢和島內的情況，可以由全國人大常委會對《反分裂國家法》的相關條款進行立法解釋。因為在大陸的法律解釋體系中有三種，立法解釋、司法解釋、行政解釋，這三種法律解釋中，立法解釋的法律位階最高、法律效力最高，是比較權威的。而《憲法》和《立法法》都規定，這些法律解釋的權力屬於全國人大常委會，所以我覺得應該根據目前的形勢可以由全國人大常委會對《反分裂國家法》的相關條款進行立法解釋。

島內「修憲」活動比較複雜，分幾種情況，有的是島內的公共議題「修憲」，也有一些屬於統獨議題的「修憲」，還有一種屬於中間狀態的「修憲」。現在島內的激進「台獨」勢力在推動「修憲」往涉及統獨議題的方面提了一些「修憲」案，有可能觸動大陸所畫的紅線。蔡英文在她2020年連任的就職演說中把推動「修憲」也列為她的施政重點，所以我們要提前密切關注島內的這些「修憲」動作，同時最主要的是拿起法律武器，使用法律手段來遏制島內這種「台獨」活動。我們可以提前進行這方面的《反分裂國家法》的立法解釋。解釋的最主要的有關條款就是《反分裂國家法》第八條，其中有從中國分裂出去的重大事變發生了，導致國家分裂了等等，我的觀點是對此要做出立法解釋，什麼叫重大事變。

二、外媒稱2027武統台灣？人大代表回應

記者：中國有些學者向日媒表示，2027年前中國可能會發動武統的觀點，您是怎麼看待這個觀點？

李義虎：我覺得分兩個方面，一是近年來，大陸內部網上輿論確實有這種強硬的聲音，即對「台獨」強硬，要對「台獨」武統，除了網民還有一些學者也有這種主張，這不奇怪。因為大家輿論場也是多元化的，什麼聲音都有，有主張武統的，也有主張和統的，也有主張現在創造一些新名詞的（諸如「合統」等等——編者注），都反映部分的民意，有的民意主張武統解決台灣問題，有的覺得兩岸和平發展，先不用著急，它有不同的民意背景。

第二個就是2027年之前大陸發動武統，你們也沒有必要在意這種，因為這個說法很多，還有說二十大之前解決，前幾年有說2020年就解決了，也有說這後邊哪年解決的。我覺得不要太在乎這些說法，但是有一點要知道，必須統一也必然統一，這是一個大的趨勢，這是一個歷史潮流，早晚要實現，至於哪個時間點統一，而且還是武統，這種說法可能是這個學者的個人看法，我建議還是更多地注重大陸官方的立場和政策。

三、人大代表提議建立對台獎懲機制

記者：我們知道去年大陸公佈了一個「台獨」頑固分子的清單，並且進行了相應的制裁，您怎麼評估這項政策的影響，它對於蔡英文和民進黨內的各個派系，對於震懾「台獨」有沒有起到阻遏的作用，後續還會不會出台類似這樣司法上的行動？

李義虎：大陸公佈過「台獨」頑固分子清單，公佈了清單肯定就要跟著有動作了，那就要進行制裁。而且我看國台辦發言人說要終身追責，這個當然就對島內「台獨」勢力會起到一些震懾的作用。不怕鬧得歡，就怕事後拉清單，我們在拉清單這方面還是有一些經驗。但是我覺得拉清單是一個方面，它有它的必要性，我覺得更重要的是建立一個獎懲機制，不僅僅是懲罰，懲罰是對「台獨」頑固分子，對那些刻意在大是大非面前挑釁的島內政客的懲罰機制、懲戒機制，但既有懲的一面，也要有獎的一面，就是對那些推動兩岸關係和平發展的、積極參與融合發展、支持國家統一的人物，我們不要忽視，雖然現在可能主張統一的人可能少一點，但是它是島內的正能量，是非常可貴的。我們另一方面就是也要獎，要大力的支持他們，政治上、道義上支持他們，採取一些法律措施來支持他們，同時要有實際的支持，就是實際的獎。獎和懲分明，而且兩方面都有力，我們才能真的發揮這個對兩岸關係發展的槓桿撬動作用，我覺得拉名單、拉清單當然也必要，但是更主要的也是一個長期化的、規範化的，有效果，也是機制化的一個獎懲機制和措施。

記者：您評估現在民進黨內的這樣一種漸進式「台獨」的趨勢有沒有被遏制住，或者它有沒有受到震懾？

李義虎：島內蔡英文上台，推行漸進式「台獨」的路線，一方面號稱維持現狀，另一方面在島內搞一些花樣翻新的漸進式「台獨」動作，比如在文化領域、在教育領域搞「去中國化」。當然蔡英文還推動「修憲」，她2020年上台連任時候的就職演說是把「修憲」作為她的這一任的施政的重點。立法院還成立「修憲」委員會，民進黨內部各派系的，綠營的一些團體紛紛提出來各種各樣的「修憲案」，五花八門，名目繁多。我們如果梳理一下，這些「修憲案」有的是涉及統獨議題，有的是在往法理「台獨」這個方向在邁進，這個值得我們高度關注。因為蔡英文有全面執政的優勢，國民黨又處於比較邊緣化的狀態，整個島內政治結構是「綠大藍小」，其實它在推動起來的時候有一些條件，也有這個氣候，我們也都注意到了。

但是它在台灣島上折騰來折騰去，確實推動了一些「修憲」，因為有的像辜寬敏叫「制憲公投」，以後還要跟「修憲復決」、「公民復決」聯繫，等等，除了「廢監考」（即所謂提出的廢除帶有中國特色的監察院、考試院），「陸委會改名」等等之外，它還有變更「國號」、「國徽」等等，把憲法前言的「國家統一」改為「憲法所及地區」，這個就有的就朝法理「台獨」方面演變邁進，我們要堅決反制。但是它在島內儘管搞「台獨」比較猖獗，也就是在島上的「茶壺裡的風暴」，在島上它搞的動作，是一種自己關著門折騰。到最後一步它還是沒那個膽，它還是不敢搞最後那一步、最後那一公里的「台獨」，因為一旦如此，就自動觸發、激活《反分裂國家法》的第八條，這個結果我們都知道，對於他們來講不會有什麼好的結果。

我覺得一個是要依法治理台灣的問題，一個是我們要有一個獎懲機制，我們把這些（方法）綜合地利用起來，建築一個反制「台獨」的堅固防線。

記者：近期不管是軍事上美艦穿行台海、美方不斷的政治上訪問也好，讓台海擦槍走火的風險很高。我們知道去年兩國元首會晤之後，在台灣問題上並沒有達成一個非常清晰的管控危機的機制，所以您認為中美在這方面如何建立這樣一個機制，不要讓這種政治上的風險變成軍事上的風險甚至衝突？

李義虎：台灣問題在中美關係裡面比較敏感，我覺得在這個問題上，一個是要讓美國方面理解台灣問題是中國國家的核心利益，一旦有事，大陸是不惜一切代價來維護國家主權和領土完整，也就是說它絕不會容忍台灣從中國分裂出去，也不會容忍島內「台獨」勢力搞的一些「台獨」活動，一定要讓美國明確這個底線，不要老給台灣發出錯誤的政策信號。在這方面我覺得一個起作用就是兩國元首的元首外交。過去兩國元首可以互訪，但是因為疫情，也有視頻的會晤，兩國元首的元首外交的引領是非常重要的，因為很多事在這個場合把最基本的立場表達出來，把紅線放得很明確，既包括給「台獨」畫的紅線，也包括美方在處理這個問題上我們畫的紅線。

至於是不是有一個機制，因為中美之間原來是有很多機制的，甚至還有軍方的海上、空中相遇的管控機制，我覺得雙方要把政策基本面要澄清了，對這方面的認知要明確，包括美方也要有這根弦，不要前邊說的話犯了選擇性疑問症了，不要把中國說的話當耳旁風，一定要高度重視中方在這個問題上表達的基本立場和態度。當然這跟中美關係大框架還是有關係的，中美關係怎麼樣，對於美方處理台海事務有直接的影響，所以首先要建構新型大國關係，但是美方始終沒有接受。但是還是一定要處理好兩個大國的關係，要看到有共同利益的地方，看到合作的方面，放棄冷戰思維，同時放棄要遏制中國、維護霸權的心態。

具體的建立危機管控機制怎麼建立，這個我也沒太想好，因為中美機制已經很多了，但是我們在像元首會晤、外長會晤這個層面，甚至副外長、大使級，各個層次上一定要加強溝通，在這個問題上加強溝通，及時說明自己的立場和做法和可能做出的反應，這些渠道還是存在的。

四、和平統一窗口越來越小？李義虎回應

記者：剛才您提到了，其實台灣政治生態是一個「綠大藍小」的生態，其實國內大部分網友的認知是，目前綠營「漸進式台獨」，而藍營不斷被邊緣化，和平統一的窗口越來越小的，「武統」的概率是越來越高的。您認為在接下來「和平統一」的機遇在哪裡？

李義虎：我們高度關注「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，二十大的時候我覺得會對此有詳細的論述，這是對台政策的基本指導方針。我覺得有這個總體方略，兩岸關係發展和國家統一都會有一個明確的指針，我們做一些事就會心裡更有數，我們推動一些事就會更有譜。這個總體方略對兩岸關係發展和國家統一進程會起到很大的作用。

另外，談到、「和平統一」，現在兩岸的融合發展是一個基礎。我們在大力推動兩岸融合發展，尤其是要做好台灣民眾的工作，更重要的是做好台灣青年的工作，這方面都要找到著力點和一些管用的方式。比如說我這次提的一個建議就是，兩岸融合發展可以先從兩岸高等教育的合作作為切入點，兩岸高等教育的融合、合作可以提上日程。比如現在台灣的高校和教育發展也遇到一些問題，跟島內的「淺碟型」經濟不振、青年人就業困難，台灣「少子化」嚴重，也存在一些師資過剩（的問題）等等。我覺得這個大陸方面可以加強合作，既解決它一些問題，我們又能找到一個兩岸融合的具體載體、切入點，這是一個比較具體的建議。

總的來講，兩岸融合發展得好了，就會為以後「和平統一「能夠創造出更多有利條件。當然，島內的政治生態已經跟過去不一樣，比較複雜；島內的民意結構也比較複雜，在這種情況下，我們融合發展就顯得更重要。我們還是主張在融合發展的基礎上推動「和平統一」，但是如果島內分裂勢力搞法理「台獨」，我們只能訴諸非和平方式。但是我們還是爭取和平方式，非和平方式作為最後的手段和戰略儲備。

當然，兩岸融合發展得往前推進，很多時候也結出一些碩果。我們這個「和平統一」，我覺得在未來兩岸（情況）這麼複雜的情況下，也有可能是另外一種形式的和平，是可能今天跟我們原來所談論的「和平統一」不太一樣的、另外一種形式的「和平統一」。

（本文來源鳳凰網，授權中時新聞網刊登）

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