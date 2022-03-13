烏克蘭戰爭持續至今，俄軍主力尚未開進基輔，為什麼？在開戰之初，俄羅斯的戰爭目標就有問題，三面同時出兵的結果沒有搞定烏東問題、也沒有在第一時間打進首都，弄得現在進退兩難。

更重要的是，俄羅斯在車臣戰場有過深刻而慘痛的巷戰經驗與教訓，俄軍損失慘重。此番進入基輔，勢必無法避開巷戰惡鬥，可能俄軍正搜集情報並準備兵力。預期當俄軍準備完成之後，必然展開下一步行動：巷戰。

俄軍必然想知道基輔市內烏軍的巷戰戰鬥部署、以及俄軍打進基輔的方式。烏克蘭之所以轉入巷戰，表示正規作戰失敗，烏軍已無退路，現在極大考驗烏克蘭人的巷戰表現，如果他們比車臣人還要勇敢，也許還能多撐一些時日。

巷戰：人肉戰車

只要是人都會害怕死亡，這是人性；而巷戰非常殘酷，是人性最大的考驗。1994年第一次車臣戰爭，攻入市中心的俄軍131旅在3天內損失近800人、20輛坦克以及102輛裝甲車。1999年第二次車臣戰爭，俄軍80%人員傷亡就是車臣游擊戰士造成的。

當時車臣的狙擊手專打車輛輪胎、油箱、發動機等處，逼得俄軍不得不下車察看，巷戰打擊小組接著擊殺。車臣戰士還在路上丟棄俄國士兵屍體，逼停俄軍車輛，甚至於把俄軍士兵屍體當作防禦工事，讓俄軍不忍心碾過或開火射向自己的同僚屍體。但不知基輔巷戰打到最後會不會變成這樣？

車臣戰士之所以厲害，除了他們驍勇善戰之外，他們的部署也非常有效。由於城市建築物範圍極廣，而且被街道分割嚴重，不適合大部隊運動；因此，車臣戰士以3或5人組成一個作戰小組，以游擊戰方式在首都進行巷戰。

這些無數個作戰小組分別攜帶狙擊槍、機槍、火箭筒（RPG）提前隱蔽散布在城市陰暗角落，等俄軍進入射擊範圍內突然打擊。這些作戰小組殺傷力強、移動迅速，簡直就是巷戰的黃金組合。

去年底，美軍國民兵和特種部隊即入駐烏克蘭訓練烏軍，很明顯的，國民兵所能教烏軍的不外是正規作戰，而特種部隊教給烏軍的，可就是巷戰或游擊戰了。

2015年，美國以反恐名義介入敘利亞，大量培訓和資助反政府武裝並共同作戰，在敘利亞複雜多變的環境中，積累了豐富的游擊戰經驗。預期美國特種部隊將會根據他們在敘利亞的經驗指導烏軍特種部隊，例如以3到5人為一組的無數個打擊小組，協同數十人的烏軍在基輔全市進行無數個小規模巷戰。

如何遂行基輔巷戰？

巷戰是在街巷進行的短兵相接戰鬥，激烈爭奪堅固建築物、主要街道、制高點，在全市形成無數個局部戰鬥，目前我們還看不出烏軍怎麼部署巷戰。巷戰的重中之重是制高點的爭奪，制高點可能是一棟摩天大樓、或行人天橋，誰擁有它就可組織交叉火網，控制一大片地區。2月26日傳出基輔一棟大樓遭到飛彈襲擊，除了誤射之外，不排除可能是這棟大樓可作為巷戰制高點而遭到攻擊。

參加基輔巷戰的包括職業軍人、國際傭兵、民族主義戰士、志願人員，他們的戰鬥意志必須非常堅強。除了戰鬥人員，巷戰還必須得到市民的實質與廣泛支援，例如站崗放哨、押送俘虜、後勤支援、輸送傷患等，烏軍是否做了這些編組與演練，從電視上看不到。

其它還有許多關於巷戰的技術，例如反步兵與反戰車地雷的佈置、狙擊手安排、拐角觀察與射擊等等。也許是基於保密原則、也許根本沒有部署，等到俄軍攻入基輔就知道了。

目前還不知道烏軍主力藏身處，也許他們在野外紮營、也許他們化身平民進入基輔市區準備巷戰，這可能是俄軍最忌憚的部分。假若烏軍主力真的進入基輔、而且已經做好了巷戰部署，一場殘酷的惡戰是免不了的。

巷戰需要戰術機動

進入巷戰階段，比較有利於烏軍，因為城鎮內有許多居民及各式各樣的建築物，俄軍難以辨認居民和戰鬥人員，更難辨識我方襲擊和被襲擊的方位，無差別殺傷是必然發生的。

城市地形複雜的巷戰可為實力較弱的烏軍帶來些許優勢，他們可單純藉由靈活調度作戰小組、並以伏擊方式來分割殲滅俄軍，逼使俄軍必須投入更多的兵力。巷戰極可能使俄軍長期陷入死傷慘重的近戰，烏軍可以藉此拖垮俄軍，如果烏軍能夠遲滯俄軍行動的話。一旦俄軍行動被遲滯，而烏軍又擁有良好的隱蔽空間、並能靈活調度作戰小組形成局部優勢，就有可能以無止盡的殺戮迫使俄羅斯談判。

但這幾乎不可能，俄軍已經打到這個地步，只能繼續進攻。原則上，首都陷落即表示戰敗，只能投降。全世界只有中國首都被滅，仍能堅持抵抗，戰略撤退到重慶陪都，這才是真正的「以空間換取時間」，而澤倫斯基卻坐困首都發視頻，毫無退路和外援、時不我予，明眼人早就看到他的下場了。

結論

以巷戰作為烏克蘭的結局未免太傷感，但這似乎是無可避免，除非烏軍投降或者普丁下令停止進攻。如果兩方都不作出決定，難逃一場屠殺。要怪的話，那就要怪2004年烏克蘭的橙色革命，總統尤申科劇烈倒向西方陣營，導致國內親美派與親俄派發生衝突。2014年，波羅申科鎮壓親俄派，普丁不再感到安全，就在那年，俄羅斯以公投收回了克里米亞、並控制了烏東兩個州。

看起來，澤倫斯基並未看清烏克蘭在美俄競爭大棋盤中的地位，烏克蘭就是個可被拋棄的棋子。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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