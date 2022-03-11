由於疫情因素，許多留學生或在海外工作的台灣人，已經兩年沒有回台灣。這已是件無奈的事，可是卻收到更荒謬、嚴重的通知—戶籍被遷出！

戶籍被「遷出」是什麼意思？是說沒有戶籍了嗎？或是強迫「被搬家」了嗎？還是說，被遷出的人就成了法律上的「無戶籍國民」，從而喪失了公民身分，投票、健保等各種權益都消失，而且可以隨時被驅逐出境？可是，疫情是人們自己可以控制的嗎？國民不是國家的「頭家」嗎？難道兩年沒回來，就可以被剝奪這些權利嗎？

政府趕緊回應，說「遷出戶籍」不是「除籍」，只要回來趕快辦理遷入即可恢復一切權利。然而，在法律實際操作上，「遷出戶籍」其實和「暫時成為無戶籍國民」的情況很相似，對人民造成很大的困擾。尤其是跨國、跨境婚姻的情形。

例如，台灣人王男與越南籍妻子杜女，3年前在台灣合法結婚，兩年前至澳洲留學，卻碰到疫情爆發。澳洲採取鎖國，所以一旦出境回台，就無法回澳洲。於是他們就在澳洲求學、生活、工作了兩年。現在卻發現王男的戶籍被遷出，同時他太太的居留證也無法申請延期。一旦過期，她的居留年限是否就要重新起算？之前居住在台灣的那一年也被取消？

除此之外，這個制度也影響投票權。由於法律規定投票之前4個月必須在投票地設籍滿4個月，海外台商因疫情而難以回國，就必須提前回國，或是多跑一趟。在防疫旅館價格昂貴，檢疫期間又耽誤工作的情況下，實在是沉重的負擔。

我們鼓勵台灣人走向全球，到各地發光發熱。可是這個「兩年遷出戶籍」的規定，配合上台灣獨有的「權利與戶籍綁定」之制度，看來根本是敵視僑民、留學生、出外工作者。

會有這樣的問題，首先就是戶籍的意義。它原本應該是類似「住所地」的概念，但卻異化成為一種變態的存在。《民法》教科書都告訴我們，「戶籍地」不是「住所」。試問，台灣有多少人的「戶籍」與「居所」、「住所」是完全分開的呢？師大附中學區內，多少「一個門牌號碼，N個家戶戶籍」的現象？每次投票，有多少人要「返鄉」投票？那不表示他們的戶籍與居住處根本就是分開的嗎？請問，戶籍在台南，但全家根本都在台北市買房、生活、工作，只有過年或投票才「回」戶籍地的人，是否已經違反《戶籍法》第16條「遷出原鄉（鎮、市、區）3個月以上，應為遷出登記」之規定？那為何他們不會「被遷出」？

很多權利其實並不是以「設戶籍」為要件，而只是為了方便而用「戶籍所在地」來區分管轄機關。但實際操作結果，卻反而變成以「戶籍」、「國籍」為要件。例如，一個外籍配偶待在台灣照顧家庭、孩子，台籍老公在海外兩年被遷出戶籍，她的居留證就無法延期？要被當成逾期居留？甚至說得更嚴重一點，如果她老公在海外過世（真的被除籍），她是否就無法申請《特殊境遇家庭扶助條例》中的各種扶助、津貼？

根本解決之道，當然是修改有違憲之虞的「兩年強制遷出戶籍」之規定。在此之前，至少各主管機關不要把「被遷出戶籍」解釋成「未設籍」，別影響人民的權利。真的沒辦法，就請無所不能的防疫指揮官，引用《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條的帝王條款，做一點好事，暫時不要對因疫情而滯留海外的人「遷出戶籍」吧。（作者為國立政治大學法律學系副教授）