俄羅斯公布「不友善國家與領地」名單，台灣也名列其中，外交部不預期俄羅斯對台灣代表處會有任何動作，並表示台灣對俄羅斯貿易占比不大，影響有限。外交當局過於樂觀的評估掩飾了台灣駐俄羅斯代表自2018年已被降級的事實，更低估了俄國報復的可能性與嚴重性，以及烏克蘭危機導致的全球戰略重組勢必衝擊台海安全形勢。

首先，必須釐清關鍵事實的誤謬，台灣媒體報導俄羅斯公布48個「不友善國家與領地」，外交部則逕用「不友善國家」，而根據俄國「塔斯社」的報導，真正的用詞是「不友善國家與領地（Territories）」，Territories應是領地之意，而非台灣媒體通常翻譯的「地區」；而且這份名單中在台灣後面還加註「被認為是中國領土，但自1950年起被自已的政府治理。」這也是對領地或屬地的定義。部分人士以為台灣終於「升格」為「國家」而沾沾自喜，事實上，俄羅斯對台灣的國際地位毫無模糊的空間。

除了譴責俄羅斯入侵烏克蘭，基於「共享民主、人權、法治等普世價值」，台灣進一步參與國際社會的經濟制裁，並迫不及待執行。值得關注的是，在整個決策過程中，政府是否嚴肅考慮過整體國家利益，評估可能的負面效應，抑或一味跟隨美國步伐，或利用烏克蘭危機刷國際存在感。

針對網路流傳的消息，俄羅斯正研議報復，將關閉我駐俄羅斯代表處，外交部回應，俄羅斯公布不友善國家清單並非針對性反制裁措施，我駐俄羅斯代表處維持正常運作；行政院長蘇貞昌也曾表示，台灣制裁俄羅斯，俄羅斯有反應那是很平常的。似乎老神在在，情況都在掌握之中。

但熟悉台俄關係人士則是相當悲觀。2018年3月，針對前俄羅斯雙面間諜在英國遭神經毒劑攻擊事件，外交部長吳釗燮約見俄羅斯駐台代理代表斥責俄方行為，並發布新聞稿譴責。俄羅斯外交部第一時間回應，約見當時我駐俄羅斯代表謝武樵，數落了1個多小時，同年謝武樵奉調回國擔任政務次長，俄國就拒絕接受繼任人選，台灣代表處只能由參事負責，情況迄今沒有改善。

以英國毒劑事件為殷鑑，考量俄國總統普丁的強悍作風，甚至可能以報復台灣向中共示好，俄國不會對台灣再度強出頭視若無睹。目前尚難判定俄羅斯可能的手段，台俄雙邊關係確定將持續惡化。如關閉駐俄羅斯代表處，更將產生區域性效應，因為駐俄代表處轄區涵蓋12個國家，其中包括烏克蘭。

烏克蘭危機必然導致地緣政治及國際戰略重新組合，在美中蘇三角關係中，中國與俄羅斯雖未結盟，關係已更形緊密，美國將難以同時因應中俄兩條戰線，台海安全形勢不可避免將受到影響。

西方民主國家因應烏克蘭危機的決策過程中，國家利益顯然仍是最優先，北約組織（NATO）堅決不派軍隊干預；美國禁止進口俄國石油、天然氣與煤炭，但歐洲國家立場分歧；波蘭想轉交援助烏克蘭的米格-29型戰機給美國，遭美國拒絕等，都是基於自身利益的考量。

被視為「全球最大民主國家」的印度，在聯合國大會及安理會的譴責俄羅斯決議案中都選擇棄權，甚至在美、日、澳、印「四方安全對話」（Quad）領袖會議中，由於印度態度猶疑，未能針對譴責俄羅斯入侵烏克蘭一事達成共識。在美國的印太戰略中，印度是不可或缺的一環，美國全力拉攏印度，但在烏克蘭危機中仍無法撼動印度的立場，關鍵就是印度的國家利益。

國家利益是國家的主要目標所在，外交政策的執行就在確保國家利益，民進黨的外交決策拼圖中，似乎缺少了最重要的一塊。