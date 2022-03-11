外交部走鐘很厲害，為表達與美國同一戰線，即使俄烏之戰遠在千里，也要表達制裁決心，結果被俄羅斯列入「不友善國家和地區」名單，可能遭反制裁，產業界正剉著等。隨後，又在立法院發表報告，警告北京別錯估形勢對台動武，否則將付出慘痛代價，惹得國防部長要出面圓話。外交部的舉動完全不顧後果，卻讓一堆部會忙著擦屁股，實在很不厚道。

俄烏戰事逾半月，俄羅斯總統普丁成眾矢之的，引起西方盟國涉政經領域的各項制裁。外交部不甘落人後，2月25日發表聲明，嚴厲譴責俄羅斯發動戰爭，並宣布參與國際社會對俄經濟制裁。

外交部對國際不公義事件表達抗議或制裁不是不行，但決策過程是否經過審慎評估？雖然經濟部長王美花說，台俄貿易占比不大，影響有限；央行披露去年台俄貿易額63.2億美元，僅占我貿易總額0.76%，若遭報復，對總體經濟影響不大。但別忘了，俄羅斯是台灣燃煤第二大進口國，占比達2成，從俄羅斯進口天然氣的占比也逾10%。一旦遭俄國報復，經濟部想好替代方案了嗎？可想而知，又是一招半式闖江湖，就是不斷補助再補助。

「天下第一勇」的外交部，更獲行政院長蘇貞昌真傳，拿著掃帚也要跟對岸拚到底。日前在立法院的報告惹得國防部長邱國正很無奈，指一旦戰爭「大家都很慘」，他呼籲對敵情要靜觀其變，強調軍方「嘴巴是閉攏的」。

外交部嘴巴大，沒想好預案就會打嘴炮，要別人收拾善後實在討人嫌。

親美，沒什麼不好，偏偏美國在全球幹了不少壞事，外交部有膽表態嗎？北京太懂你葫蘆裡賣什麼藥，但動動嘴皮就是讓人看戲，不痛不癢外，還能有什麼作用？