大陸國務院今年的《政府工作報告》將GDP成長率設定為5.5%，但突如其來的俄烏戰爭帶來金融海嘯、供應斷鏈等風險，大陸經濟面臨著嚴峻挑戰。為了順利開好中共二十大，穩經濟、保民生將是北京今年第一要務，大陸對外政策也將「維穩優先」，以確保周邊情勢和平穩定。

避免採一刀切作法

大陸GDP成長5.5%的目標應是在去年底中央經濟工作會議就已確定，那次會議上，中共領導人習近平已提出「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的示警，主要源於去年第3、4季大陸經濟成長出現乏力跡象，基本告別了疫後反彈式復甦狀態。李克強在今年人大會議上亦坦言：消費和投資恢復遲緩，穩出口難度增大，能源原材料供應仍然偏緊，中小微企業、個體工商戶生產經營困難，穩就業任務更加艱巨。關鍵領域創新支撐能力不強。一些地方財政收支矛盾加大，經濟金融領域風險隱患較多。

以房企債務危機為例，官方初衷是抑制房價泡沫、打擊違規套取貸款炒房等不良現象，地方政府也不再按照過去只靠限購政策短期「降溫」，而是從根本上收緊金融端、提高首付成本，但此舉造成了「一刀切」損害剛需家庭購房、換房需求的後果，各大城市二手房交易急凍，並很快傳導至新房交易，再迅速觸發房企資金鏈斷裂。儘管大陸官方始終不願承認房地產已經屬於「支柱產業」，但一方面房地產行業上下游產業波及面廣，另一方面由於大陸房企投資方向多元、甚至盲目貪大，導致房企資金斷鏈令股票、基金和債券市場出現震盪，對持有房產、金融資產的都市中產階層信心帶來衝擊，而這些人恰好是大陸「共同富裕」政策中最著力培育和擴大的「中等收入群體」。

大陸經濟與社會治理，常出現「上有政策、下有對策」以及「政令難出中南海」的議論，但習近平上台以來透過打貪、整黨塑造絕對權威，大陸地方政策對北京政令的落實不力、督辦不嚴，已經上升為忠誠層面的政治紀律問題，致使地方官員不敢再搞變通，無不小心翼翼處理上級政策或指示。

這固然提升了大陸整體治理效能，在因應新冠疫情、中美貿易戰等重大危機時得以安然度過，但習近平、李克強等多次警告的「形式主義」和「一刀切」問題，也對大陸經濟活力和韌性帶來威脅。此外，北京高層極度重視「防風險」，但在大陸條塊分明的制度架構下，各個行政部門難免以主觀意志或本位利益來識別或管控所謂「風險」，這「自掃門前雪」的結局，卻意外造成了新的風險。

共營台海友善環境

從大陸國務院《政府工作報告》和今年初至今大陸經濟政策動向來看，北京為確保5.5%成長目標、穩定14億人就業和民生，主要會採取總體寬鬆、適度放水的經濟政策。例如，在上文提及的房地產領域，大陸不少城市已經鬆綁原有嚴格的金融端限制，首次購房者又能享受到2至3成首付的待遇。再如，在減稅政策上，國務院決定全年退稅減稅預計約2.5兆元人民幣，其中留抵退稅約1.5兆元，退稅資金全部直達企業。與此同時，今年大陸經濟社會政策預計將更加審慎，應盡量避免採取「運動式」或「一刀切」作法，諸如去年北京官方頒布多項行政規章，導致多間民營經濟巨頭「大雪崩」的情形，今年或不復存在。

然而俄烏戰爭一聲炮響，歐美聯合制裁接踵而至，對全球經濟的衝擊絕對不亞於2年前爆發的新冠疫情，這無疑嚴重干擾了大陸今年穩經濟的節奏。首先是國際能源、原材料和大宗商品的暴漲，對大陸製造業乃至金融體系的影響不容小覷，近期鎳價飆漲導致中國鎳礦巨頭遭軋空、中國建行子公司被追繳數億美元保證金，就已露出冰山一角。令本已走出「疫後紅利期」的大陸外貿雪上加霜，再來是美方難免有透過制裁手段「敲打」中俄關係的政治企圖。日前美媒披露華府決策層曾就在烏克蘭問題上是否「拉中制俄」展開辯論，透露出美方不排除使用經濟槓桿對付中俄的考量。

今年大陸本可乘RCEP正式生效之東風，依託亞太地區和平穩定環境，努力爭取5.5%的經濟成長目標。不料俄烏戰爭觸發新一輪全球危機，大陸穩經濟、保民生的任務註定更加艱困。唯有展現出更加謹慎務實的對外作為，包括在台海、南海營造友善和理性的環境，大陸才可以穩住外部壓力，把更多精力用在對內「放水養魚」、安定人民生活上來。