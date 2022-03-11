在俄烏戰爭中，烏克蘭是內線作戰，所以戰略是打持久戰。對弱的一方，又是內線作戰，時間愈長，撐的愈久，愈有利。只是戰場在烏克蘭，家園破碎，人民流離失所，戰後重建更是條漫長路。這場戰爭，註定俄羅斯和烏克蘭都是輸家。

俄羅斯打的第一波攻擊，是用精準飛彈炸烏克蘭的指管通情與機場跑道，這波猝然攻擊收到一定戰果，烏克蘭海空軍幾乎打光了，烏軍戰機幾乎看不到，就算有，機場跑道沒了，也飛不起來。

不過，俄軍緊接著做的第二波精準飛彈攻擊，就出問題了，沒有達到戰果，所以俄軍後來很少再打精準飛彈。這有兩個可能，一是俄製飛彈的精準度沒想像的這麼好；另一個可能，就是美方暗助，干擾了飛彈的精準度。這就是所謂的「太空權」，目前有這能力的國家，就是美國、俄羅斯與中共，另外英國也有些能力。中國大陸發射自己的北斗衛星，就是希望戰時精準飛彈的導航不被美國切斷或干擾。

國防部長邱國正日前在立法院說，這場戰事有一不變之處，就是第一擊還是打指管通情。這也代表軍方內部對台海防衛作戰的想定並沒有改變。中共若發動第一擊，打的戰略與軍事目標與俄國打烏克蘭一樣，包括衡山指揮所、公館的空軍作戰指揮部、樂山長程雷達，還有西岸各個空軍基地與跑道，東岸佳山與志航空軍基地，海軍左營、基隆與蘇澳軍港，以及總統府與總統官邸等都是目標，而且是同步攻擊。

不過，中共看到俄烏戰事中，俄羅斯未能速戰速決，以致錯失戰場機會，未來應會有所調整。第一擊通常選在夜間或近拂曉時，等到天亮，中共海空軍兵力就會出動進逼。同樣地，國軍防衛也要看烏國在承受第一擊時有哪些可借鏡處，烏國沒做好的，就是我方要強化的，以利戰力保存。此外，國軍應加強夜間訓練，以因應敵人第一擊的攻勢。

如果台海發生戰事，國軍能撐多久，這是每位國防部長到立法院答詢的必考題。烏克蘭到3月11日已撐了16天，除了抗敵意志堅強，打的最成功的是認知戰，一面倒贏得國際的支持與援助。但是美軍或北約沒有派一兵一卒到烏克蘭戰場，烏國必須得靠自己防衛家園。

有軍人認為，這就是美國民主黨與共和黨的不同，共和黨都是自己跳下去打，如小布希打伊拉克；民主黨都是打代理人戰爭，不會自己出手。道理也很簡單，共和黨的大金主是軍火商。

既是戰爭，戰況訊息就會嚴格封鎖，也是高度機密。大家都知道，醫院不能打，學校不能打。我要是指揮官，在處處是戰場的考量下，為了求勝，一定叫營或連的指揮所必要時開到醫院或學校，因為敵人除非有百分之百的把握，否則不敢炸這類場所。這次14天新制教召，召員報到地點在桃園一個小學，就是這個道理。

俄烏戰爭帶給兩岸的啟示，就如同國防部長邱國正所說的，一旦作戰，大家都很慘，就算是勝利那也是慘勝。兩岸和平的現狀，大家應珍惜。