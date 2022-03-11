俄羅斯14萬大軍壓境烏克蘭，戰爭打了10幾天生靈塗炭，蔡英文總統說台灣不是烏克蘭，希望安定人心，外交部長吳釗燮卻一下子變身國防部長「憂心中國是否趁機犯台」；一下子又變身陸委會主委，聲稱「中國派遣軍機擾台近1000架次，並採取混合戰及假訊息攻勢，企圖以灰色地帶戰略加大對台威脅」。吳釗燮真的是「櫻櫻美黛子」，成為蘇內閣的放聲器。

鬥牛部長對紅布噴口水

其實，民進黨內許多人都認為吳釗燮是蘇內閣的「自走炮」，正經推動外交沒撇步，口水攻擊大陸卻是不嫌少，不僅唯恐天下不亂，還見不得兩岸和平相處。全世界國家的外交部長很少像吳釗燮一樣，「炮口」之衝，連國防部長都自嘆不如。

吳釗燮為何會變成這個樣子，當然是因為他在外交部長任內已經斷交6國，如果依照民主國家的責任政治，早就不曉得下台幾次了。但是，民進黨在無將可用的窘境之下，每次斷交一個國家，蔡英文總統都是力挺他到底，還宣稱部長「沒有下台問題」，既然吳部長沒有下台問題，那麼就我行我素，笑罵由人，我卻還是原來的我。

只是，部長不為責任下台，自然會積累一些怨氣，形成有冤報冤、有仇報仇，而且是「現世報」。所以，吳釗燮總是把矛頭對準跟他打外交戰的中國大陸，在他眼裡所看到的中國大陸，見不到一絲好處，自然會怨氣橫生，什麼咒罵的語言都出得了他的口。

他接受英國電視專訪時表示，台灣不想要戰爭，但也絕對不會向中國低頭；外交部召開「賑災烏克蘭」記者會，吳釗燮被問到中俄關係強健，烏克蘭及大陸對台情勢時，他說會持續關注台海周遭情勢，「民主國家的團結」也是中國必須要考量的，因為全世界民主國家都會齊心協力合作；台灣向在波蘭的烏克蘭難民捐款，吳釗燮也說「烏克蘭人民奮戰不懈鼓舞了台灣人民」。

好壞都是他在說，在蔡英文力挺之下，不僅他的聲量超過其他的閣員，甚至超過了閣揆蘇貞昌，有這樣的部長，還需要發言人做什麼？台灣的政務之亂，亂在部長沒有下台的問題，也亂在部長變成了鬥牛，成天只是對著對岸那塊紅布猛鬥，卻找不出應對之道。難怪吳釗燮會被黨內視作「自走炮」，到處亂轟。

當代政府治理無不希望「善治」，善治就是使公共利益最大化的社會管理過程。善治的本質特徵，在於它是政府與公民對公共生活的合作管理，是政治國家與市民社會的一種新關係。而政府間的治理則傾向於各部門的分工與良性競爭，讓政務能在正軌上運作。

蘇內閣無視廉恥拒下台

尤其是在政府間雙邊或多邊的合作關係中，這種合作關係不僅用來解決和協調地方政府間的治理問題，更能透過水平聯合方式形成更大的政治力量，試圖對中央政府的公共決策產出達成最佳化。因此有必要採跨轄區、跨專業、跨機關組織的多層次治理模式，強化不同政府部門間、不同層級機關間，乃至與非政府組織間的合作。

但是，蘇內閣的治理模式卻早已形成各唱各的調，在部長「沒有下台問題」的情況下，變成部長有權無責，下面部門即使再怎麼兢兢業業的工作，卻因為有責無權，弄到最後各種錯亂的政務頻生，萊豬、核食、大停電，部長不負責，人民只能自認活該。

以銅為鏡，可以正衣冠；以史為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失，蘇內閣已經是無銅、無史，更無人。所以，既無法正衣冠，也難以知興替，更是沒法明得失，最重要的是連「廉恥」都看不到，「這個國家」最後會走向何處，沒人知道。

西方許多國家是以宗教為立國之本，大陸則以文化為立國的基礎，台灣原本可以「民主」為長治久安之道。但是就因閣員「沒有下台問題」，民主最基本的「責任政治」在台灣行不通，再加上閣員自拉自唱，甚至出現「自走炮」，台灣不亂已經是「天佑台灣」，又豈能期望台灣民主能萬事太平。

蔡政府應自省內閣的亂象，勇於「自改革」。「自改革」的起點是摒棄閣員「沒有下台問題」，讓該負責政治責任的政務官擔起責任，把「自走炮」拖進倉庫，才不會讓台灣民主退化。